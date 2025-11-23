V Opavě se jezdí přes nový most, má odolat stoleté vodě. Starý zničily povodně

Petra Sasínová
  14:29
Silničáři slavnostně v neděli uvedli do provozu nový most přes řeku Opavu na frekventované tepně města v Ratibořské ulici. Ten starý zničily loňské zářijové povodně. „Pro město je to nesmírně důležitý krok,“ prohlásil před spuštěním provozu primátor Opavy Tomáš Navrátil.

Na dnešní otevření mostu přišly stovky lidí. Opavský děkan most posvětil. Doprava na most bude puštěna kolem 15. hodiny, nyní slouží pro pěší.

Slavnostní otevření mostu v Ratibořské ulici v Opavě. Původní most v centru města zničily podzimní povodně roku 2024. (23. listopadu 2025)
Nový most váží přibližně 1800 tun a je pevnější a o půl metru vyšší než ten původní. Podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla má životnost sto let a odolat by měl i více než stoleté vodě.

Starý most zničily povodně

Hned poté, co loni opadla velká voda, konstatoval statik, že původní most je vážně porušený a provoz už se tam nevrátil. Pro město silně zničené povodněmi to byla velká komplikace. Most je na hlavním tahu na Hlučínsko s provozem kolem dvacet tisíc aut denně. Znamenalo to objížďky pro automobilovou i městskou hromadnou dopravu.

Silničáři situaci vyřešili provizorním mostem, který ještě na podzim umístili vedle toho starého. Zástupci Ředitelství silnic a dálnic zároveň oznámili, že intenzivně připravují novostavbu.

Bagry začaly ukusovat povodní poškozený opavský most, nový má být odolnější

Letos v lednu pak demoliční firma odstranila poničený most, který tam stál od roku 1965. V červnu začala kousek vedle dočasného přemostění stavba nového mostu za vysoutěženou cenu 55 milionů. V září stavbaři demontovali provizorium. Hned poté začali specialisté vybrané firmy s přesouváním nového mostu na původní místo.

