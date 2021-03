V Novém Jičíně zemřela mladistvá dívka, její přítel ji patrně uškrtil

„V jednom z bytů v Novém Jičíně došlo k úmrtí dívky. Kriminalisté provedli ohledání místa a zajistili stopy, které budou dále vyhodnocovat. V souvislosti s případem zadrželi třicetiletého muže, který je přítelem poškozené. Vrchní komisař ho obvinil ze zvlášť závažného zločinu vraždy,“ sdělila krajská policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Jak dívka zemřela, policisté zatím neupřesnili. Mluvčí pouze uvedla, že útoku předcházela slovní rozepře obviněného s dívkou. Ta při napadení utrpěla zranění, kterému na místě podlehla.

Podle důvěryhodného zdroje obeznámeného s případem pachatel sedmnáctiletou dívku uškrtil.



„Ve věci byl podán podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby, který byl akceptován,“ dodala mluvčí Jiroušková s tím, že obviněnému hrozí vězení od deseti do osmnácti let.

„Vzhledem k věku oběti a s ohledem na pozůstalé nebudeme poskytovat další informace,“ podotkla Jiroušková.



Případ je první letošní vraždou v Moravskoslezském kraji.