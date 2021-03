Nádvoří v Novém Jičíně ponese Havlovo jméno, jako první místo v kraji

Zatím v regionu nese jméno Václava Havla lavička v Čeladné na Frýdecko-Místecku a další lavička u ostravské věznice, která však dostala název Havlovy literární postavy Ferdinanda Vaňka.

Po Havlově skonu v prosinci 2011 přitom pojmenování ulice nebo jiného prostranství slibovalo více moravskoslezských měst.



S iniciativou nyní přišel spolek Novojičínská otevřená společnost. „Václav Havel je jednou z mála našich osobností, kterou znají i v zahraničí. Sami jsme měli možnost se o tom přesvědčit. A uctění památky si nepochybně zaslouží,“ vysvětlila spoluiniciátorka Věra Janíková.

Připomněla také, že Havel jako prezident město navštívil, a to v srpnu 1999, kdy od radnice prošel zaplněným Masarykovým náměstím ke Staré poště, nejstarší budově ve městě a sídlu Městského kulturního střediska, kde měl tiskovou konferenci. Po krátkém pozdravení shromážděných lidí pak dostal dárek: klobouk vyrobený v místní firmě Tonak.

Zřejmě na podzim spolek hodlá na místě jedné z dlaždic odhalit mosaznou tabulku s uzákoněnou větou: Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii.

„Nyní v době pandemických opatření by to nemělo smysl, také o prázdninách by se řada lidí nemohla zúčastnit. Napadlo nás předběžně 28. září na Václava nebo 5. října, kdy uplyne 85 let od jeho narození,“ prozradila Věra Janíková.

Umístění desky prošlo o jeden hlas

Pojmenování a umístění pamětní desky schválili už i novojičínští radní, a to jen o jeden hlas. Jak uvedl starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký, ze strany radních, kteří pro návrh nehlasovali, rozhodně nešlo o zpochybňování Havlovy osobnosti ani o nechuť po něm něco pojmenovat.

„Spíše vadilo, že schválený postup je neúřední, pouze symbolický a nekoncepční. Nové označení prostoru totiž nebude zapsáno v registru územní identifikace a adres jako oficiální pojmenování veřejného prostranství,“ poukázal.

Janíková neoficiálnost vysvětlila snahou po zjednodušení a rychlosti schválení, nevyloučila však pozdější snahu po úředním pojmenování.

VIZE 97: Velice si vážíme takových aktivit

Spolek žádal o svolení Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 a doufá, že pojmenování místa se někdo z blízkých Václava Havla zúčastní, ideálně například Dagmar Havlová nebo Michael Žantovský.

„Velice si vážíme aktivit k uctění památky a odkazu pana prezidenta. Jsme rádi, že vznikají místa, kde si lidé mohou připomenout myšlenky a hodnoty, které jsou nadčasové a pro fungování společnosti nezbytné. Solidarita, spravedlnost a víra v lepší zítřky jsou jen drobnými příklady idejí, které se s místy pojmenovanými po panu prezidentovi pojí,“ uvedla za nadaci Miroslava Mayerová.

Dodala, že pokud to bude možné, někdo určitě na základě pozvání na ceremoniál přijede, na konkrétní jména je však velmi brzy.