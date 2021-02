Nový Jičín spojí s okolím systém sdílených skútrů a koloběžek

Od jara tam budou moci lidé cestovat na vypůjčených ekologických dopravních prostředcích.

„Zavedení sdílených koloběžek do Nového Jičína bylo jednou z priorit místních obyvatel na veřejném fóru v roce 2019. Jednali jsme celkem se třemi firmami. Vybraný provozovatel byl jediný, který nepožadoval finanční participaci města,“ vysvětlil místostarosta Ondřej Syrovátka. Město totiž pouze poskytne svá prostranství k parkování strojů.



Novojičínská radnice také požadovala, aby sdílené elektrokoloběžky byly dostupné i ve všech místních částech, což byla firma ochotná splnit. „V některých místních částech není dostatek autobusových spojů, bereme to jako možnost, jak rozšířit možnosti dopravní obsluhy,“ dodal Syrovátka.

„Napadlo nás také, že by bylo zajímavé rozšířit oblast, kam by bylo možné zajet, o okolní města a obce,“ nastínil Syrovátka.

Tři města a několik obcí

Do společné sítě sdílené dopravy tak budou patřit například i obce Šenov u Nového Jičína a Starý Jičín, jež s Novým Jičínem těsně sousedí, nebo města Kopřivnice a Příbor, do nichž obou je to po silnici necelých patnáct kilometrů.

„Uvažujeme zeptat se i dalších obcí, například Závišic nebo Rybí, které leží na cestě mezi těmito městy. Určitě by pro ně bylo zajímavé se do takového projektu zapojit,“ sdělil Syrovátka.

„Je to dobrý nápad. Jde o tichý druh dopravního prostředku, bez zplodin, do města jeden z ideálních,“ hodnotil projekt místostarosta Příbora Pavel Netušil s tím, že zdejší radnice už v lednu vytipovávala místa, kde by mohly koloběžky stávat. „A napadlo nás zapojit i blízkou obec Skotnici, mezi kterou a Příborem panuje celkem čilý ruch,“ doplnil Netušil.

Nutné nahrání mobilní aplikace

Systém bude provozovat společnost re.volt, jež nabídne ke sdílení 180 elektrických koloběžek a 30 skútrů poháněných elektromotorem. „Nový Jičín, Kopřivnice a Příbor jsou první menší města, kde chceme náš systém rozjet. Jsme přesvědčeni, že i zde může sdílení ekologických dopravních prostředků dobře fungovat,“ uvedl jednatel společnosti Pavel Kuchta.

Pro používání sdílených elektrokoloběžek a elektroskútrů si budou lidé muset do telefonu nainstalovat příslušnou mobilní aplikaci. Kdo bude chtít jezdit na skútru, musí do systému nahrát i fotografii řidičského průkazu.

Odstavit koloběžku či skútr možné jen na určených místech. V opačném případě čeká uživatele pokuta. „Užívání systému bude omezeno věkovou hranicí nad osmnáct let,“ doplnil místostarosta Syrovátka.