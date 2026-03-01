Čtvrtý pokus. Nový Jičín se opět snaží prodat přístavbu hotelu v centru města

Autor:
  16:55
Už počtvrté nabízí novojičínská radnice k prodeji přístavbu hotelu Praha. Poprvé byla k mání loni, od té doby ji město nabízelo ještě dvakrát. Žádný zájemce se zatím nepřihlásil.
Z přístavby hotelu Praha v Novém Jičíně měl vzniknout kulturní dům, nyní město...

Z přístavby hotelu Praha v Novém Jičíně měl vzniknout kulturní dům, nyní město budovu prodává. | foto: Město Nový Jičín

Přístavba restaurace a jídelny Nošovjanka v Úzké ulici v Novém Jičíně, nyní se...
Přístavba hotelu Praha s jídelnou a restaurací po dokončení na přelomu 70. a...
Z přístavby hotelu Praha v Novém Jičíně měl vzniknout kulturní dům, nyní město...
Z přístavby hotelu Praha v Novém Jičíně měl vzniknout kulturní dům, nyní město...
Cena se postupně snížila z původních sedmnácti milionů korun na současných téměř čtrnáct milionů.

Přístavbu hotelu Praha získalo město v roce 2018 od kraje výměnou za jinou budovu. Původně zde chtělo vybudovat kulturní dům, do oprav stihlo investovat 22 milionů, pak však radnice kvůli technickým problémům přestavbu zastavila.

Z přístavby hotelu Praha v Novém Jičíně měl vzniknout kulturní dům, nyní město budovu prodává.
Přístavba restaurace a jídelny Nošovjanka v Úzké ulici v Novém Jičíně, nyní se rekonstruuje na městský kulturní dům.
Přístavba hotelu Praha s jídelnou a restaurací po dokončení na přelomu 70. a 80. let minulého století. (19. února 2025)
Z přístavby hotelu Praha v Novém Jičíně měl vzniknout kulturní dům, nyní město budovu prodává.
„A protože pro objekt nemáme žádné využití, rozhodli jsme se jej nabídnout k prodeji,“ sdělil místostarosta Václav Dobrozemský.

Aby měla budova širší možnosti využití, a byla tak pro investory atraktivnější, změnila radnice i regulační plán městské památkové rezervace. Ani to zatím nepomohlo.

„Z dřívějších prodejů víme, že postupné snižování ceny zabírá. Nyní máme avízo o dvou možných zájemcích, tak to snad vyjde,“ předeslal Dobrozemský.

1. března 2026  17:07

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
