Byt i auta na parkovišti zapálil schválně, podezírá policie muže z Nového Jičína

  16:20
Velmi dramatické bylo pondělní časné ráno v Gregorově ulici v Novém Jičíně. Hasiči tam likvidovali požár bytu v devítiposchoďovém věžáku a šesti automobilů před domem. Policisté zadrželi a podezřívají muže, že požáry úmyslně založil. Nuceně muselo na ulici zhruba padesát lidí, nikdo se nezranil.

Požár automobilů v Gregorově ulici v Novém Jičíně. Poblíž ve stejnou dobu hořel i byt. Asi jde o dílo žháře. (18. srpna 2025) | foto: HZS MSK

Incident se stal před půl čtvrtou ráno. „Nejprve hasiči dorazili k požáru zaparkovaných vozidel, následně se přesunuli do hořícího bytu panelového domu,“ poznamenal krajský mluvčí hasičů Adam Fojtík.

Podobně i policisté. „Na místě zasahovalo několik policejních hlídek, a to jak z územního odboru Nový Jičín, tak ze speciální pořádkové jednotky,“ podotkla policejní mluvčí Kateřina Kubzová.

Požár automobilů zlikvidovali hasiči za dvacet minut, plameny nakonec poškodily šest vozů, škoda je předběžně odhadnuta na 350 tisíc korun.

Na Novojičínsku hořel rodinný dům, škoda se blíží milionu korun

Mezitím hasiči dostali informaci o požáru bytu v blízkém domě, takže přijela posila v podobě další techniky a také evakuační autobus.

„Hasiči začali s likvidací požáru, detekčními přístroji monitorovali případný únik plynu a společně s policisty organizovali evakuaci osob. Následně se provedlo odvětrání prostor přetlakovými ventilátory,“ popsal mluvčí hasičů. Vyšetřovatel pak stanovil předběžnou škodu na asi sto tisíc korun.

Bylo zřejmé, že nejspíše nejde o náhodné požáry. Však také policisté brzy zadrželi podezřelého muže ve středním věku. „Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení a nadále prověřují veškeré okolnosti,“ konstatovala policejní mluvčí.

Hasiči zasahovali v Gregorově ulici v Novém Jičíně před devítiposchoďovým domem a v jednom z jeho bytů.

Hasiči zasahovali v Gregorově ulici v Novém Jičíně před devítiposchoďovým domem a v jednom z jeho bytů.

