Soud řeší smrt muže v Novém Jičíně. Obžalovaný i kradl v nouzovém stavu

Podle státního zástupce se v noci ve středu 23. září v bytě domu na Vančurově ulici dostal obžalovaný do sporu s mužem poté, co ten oslovil Girgovu čtyřicetiletou družku a řekl jí, aby si ho vzala k sobě a starala se o něj.

„Obžalovaný mu dal dvě rány pěstí, vinou čehož se muž dvakrát uhodil hlavou o zeď. Poté, co opilý napadený ještě odešel spát, obžalovaný udeřil lahví do tváře i svou družku. Když pak z ložnice přišel napadený muž, tak ho obžalovaný odstrčil, ten spadl hlavou na podlahu a utrpěl otok mozku s krvácením. Na místě zemřel,“ popsal státní zástupce.



Jak vyšlo najevo, loni Girga stihl rovněž soud za krádež v nouzovém stavu a ačkoliv mu hrozilo až dvouleté vězení, nakonec dostal podmínku.

Současnou obžalobu považuje za lživou, odmítl proto možnost dohody o vině a trestu. Jak uvedl už dříve při policejním výslechu, tak se muži se ženou dívali na porno a popíjeli vodu s rumem. Když se Girga dožadoval jiného snímku, tak mu známý 70letý muž prý dal pěstí.

„To mě naštvalo, protože jsem mu kupoval alkohol. Tak dostal dvě facky a asi jsem ho musel škrábnout nehtem, protože trochu krvácel,“ líčil obžalovaný Girga.

„Únavou jsem usnul, jsem totiž diabetik“

Opilého muže pak prý do ložnice odváděla jeho družka. „Ale jak se to vezme, mojí družkou byla jen pokud se jí to hodilo,“ poznamenal.

Když pak prý později přišel do ložnice, tak muž ležel na podlaze a měl pootevřené oči. „Chtěl jsem mu podložit hlavu polštářem, ale pak jsem se vrátil a únavou usnul, jsem totiž diabetik.“ líčil.

Probudila ho údajně až družka, která se s vibrátorem v ruce dožadovala sexu. „Když jsem jí odmítl, tak mě udeřila prázdnou flaškou od vodky. Pak chtěla ještě jednou, ale rukou jsem ji udeřil do zápěstí, až flaška odletěla a možná ji trefila,“ popisoval.

Lidé z domu slyšeli v bytě rachot

Když se pak na druhý den probudil, tak zjistil, že jeho známý na podlaze nedýchá, proto zavolal záchranku. „Kdo mu to udělal? No to se musíte zeptat družky. Ale podle mě měl něco s mozkem, tak zemřel ve spánku,“ uvažoval obžalovaný.

Když mu soudce předestřel, že podle svědků z domu se tu noc z bytu dvakrát ozýval rachot, přičemž ženský hlas křičel: „Ty jsi debil, vždyť nedýchá“ a pak někdo křičel: „Dej ho do vany“, tak Girga konstatoval, že to jsou jen lži. „Navíc já jsem na policii ani nebyl vyslýchaný, jsem jen něco podepsal, ani jsem to nečetl, neměl jsem brýle,“ tvrdil.

Girga je invalidním důchodcem a podle vlastních slov střídavě pobýval u sestry a v azylovém domě. Termín rozsudku ještě není znám, budou vypovídat svědci a znalci. Za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti a za pokus těžkého ublížení mu hrozí pět až deset let vězení.