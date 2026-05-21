Plavce v Novém Jičíně ohlídá umělá inteligence. Pozná, zda se někdo topí

Martin Pjentak
  7:31
Unikátní systém detekce tonutí AngelEye bude nově hlídat plavce na novojičínském koupališti, které se veřejnosti otevře 1. června po rok trvající rekonstrukci. Moderní technologie funguje na systému kamer, kterými je prošpikován padesátimetrový hlavní bazén a které vyhodnocují pohyb lidí. Jakmile se systému řízenému umělou inteligencí něco nezdá, vyšle signál plavčíkovi.

V Česku dosud systém pojmenovaný AngelEye fungoval na třech bazénech. Ten novojičínský je z nich největší.

„Bezpečnostní systém se skládá z 28 kamer umístěných pod hladinou bazénu tak, aby každého plavce snímaly minimálně čtyři kamery najednou,“ uvedl Alexandr Malyrz z firmy, která pro Nový Jičín dodala nejen bazénové technologie, ale i zmíněný detekční systém AngelEye, který byl vyvinut v Itálii.

Unikátní systém detekce tonutí AngelEye bude nově hlídat plavce.
Plavce na koupališti v Novém Jičíně bude hlídat systém řízený umělou inteligencí, která rozpozná, zda se někdo topí. Tento týden proběhla jeho zkouška s figurínou. (20. května 2026)
7 fotografií

Kamery jsou napojeny na umělou inteligenci, která záběry každých 15 sekund vyhodnocuje.

„Pokud zjistí, že některý z plavců má anomální chování, pošle zprávu plavčíkovi do hodinek, který na nich vidí, kde přesně se daný člověk nachází, a vizuálně vyhodnotí, zda se daný plavec skutečně topí, či nikoliv,“ pokračoval Malyrz. „Plavčíci někdy mají problém rozpoznat v tom množství lidí tonoucího, například u malých dětí, zda si hraje, nebo zda se topí, právě od toho je zde AI, která posoudí způsob chování podle nasbíraných dat a vzorců.“

Systém podle něj stále sbírá data z celého světa, například i to, zda šlo o oprávněný, či planý poplach a díky tomu je postupně schopen stále lépe vyhodnocovat jednotlivé situace.

Koupaliště v Novém Jičíně prošlo během roku kompletní rekonstrukcí. Venkovní bazény mají nově nerezové vany, přibyly dětské atrakce, nový a delší tobogán a dvě vířivky s celoročním provozem.

