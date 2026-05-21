V Česku dosud systém pojmenovaný AngelEye fungoval na třech bazénech. Ten novojičínský je z nich největší.
„Bezpečnostní systém se skládá z 28 kamer umístěných pod hladinou bazénu tak, aby každého plavce snímaly minimálně čtyři kamery najednou,“ uvedl Alexandr Malyrz z firmy, která pro Nový Jičín dodala nejen bazénové technologie, ale i zmíněný detekční systém AngelEye, který byl vyvinut v Itálii.
Kamery jsou napojeny na umělou inteligenci, která záběry každých 15 sekund vyhodnocuje.
„Pokud zjistí, že některý z plavců má anomální chování, pošle zprávu plavčíkovi do hodinek, který na nich vidí, kde přesně se daný člověk nachází, a vizuálně vyhodnotí, zda se daný plavec skutečně topí, či nikoliv,“ pokračoval Malyrz. „Plavčíci někdy mají problém rozpoznat v tom množství lidí tonoucího, například u malých dětí, zda si hraje, nebo zda se topí, právě od toho je zde AI, která posoudí způsob chování podle nasbíraných dat a vzorců.“
Systém podle něj stále sbírá data z celého světa, například i to, zda šlo o oprávněný, či planý poplach a díky tomu je postupně schopen stále lépe vyhodnocovat jednotlivé situace.
Koupaliště v Novém Jičíně prošlo během roku kompletní rekonstrukcí. Venkovní bazény mají nově nerezové vany, přibyly dětské atrakce, nový a delší tobogán a dvě vířivky s celoročním provozem.