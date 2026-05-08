Kdo třídí lépe? Nový Jičín a Kopřivnice soutěží ve sběru nápojových plechovek

Autor:
  7:39
Ve sběru nápojových plechovek nyní mezi sebou soutěží města Nový Jičín a Kopřivnice. Na náměstích obou z nich stojí až do 27. května obří nádoby ve tvaru srdce, do nichž lidé mohou vhazovat prázdné plechovky. Hlavním cílem je zvýšit povědomí o třídění odpadu a opětovném využití hliníku.
Kopřivnice (na snímku) a Nový Jičín soutěží ve sběru nápojových plechovek. Ty mohou po dobu jednoho měsíce lidé vhazovat do obřích srdcí umístěných na náměstích obou měst. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

„Ve směsném komunálním odpadu se bohužel stále vyskytuje velké množství nápojových plechovek. Hliník, z kterého jsou vyrobeny, se přitom dá opakovaně recyklovat a je škoda jeho potenciál nevyužívat. Recyklace plechovek uspoří spoustu energie v porovnání s výrobou nového obalu a zároveň šetří přírodní zdroje,“ vysvětlila Veronika Červeňová z kopřivnického odboru životního prostředí.

Podotkla, že ve městě jsou sice rozmístěny žluté kontejnery, do nichž plechovky patří, mnoho lidí je však stále hází do kontejnerů na běžný komunální odpad. I to je důvod, proč se město připojilo k iniciativě Každá plechovka se počítá. „A jelikož podobný problém řeší také v Novém Jičíně, pojali jsme kampaň jako soutěž měst,“ dodala Červeňová.

„Věříme, že plnící se srdce kolemjdoucí zaujme, přečtou si zde zajímavé informace o recyklaci plechovek a sami je také začnou třídit,“ podotkl kopřivnický místostarosta Stanislav Šimíček.

Srdce na náměstích budou umístěna až do 27. května, následně bude sečtena hmotnost všech sesbíraných plechovek a vyhodnocen vítěz meziměstské soutěže.

