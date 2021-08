Dostat se z Novojičínska na rychlík bude snazší, pomůžou nové autobusy

Pro lidi z Nového Jičína, Kopřivnice, Příbora a okolí to často byla velká cestovní svízel. Pokud chtěli vlakem například do Prahy nebo Vídně, byly jejich možnosti výrazně zúžené. Z těchto měst lze vlakem dojet do Suchdola nad Odrou nebo do Studénky, v nich však většina dálkových vlaků nezastavuje.