Místo pošty Karel Kryl. Nový Jičín pojmenuje po legendě autobusovou zastávku

Josef Gabzdyl
  5:35
Po čestném občanství, ulici, památníčku a fontáně ve tvaru kytary bude po Karlu Krylovi v Novém Jičíně pojmenovaná autobusová zastávka. Rod Krylů je s městem spjatý už hodně dlouho.
Karel Kryl

Karel Kryl | foto: archiv České televize

Karel Kryl: Koncerty 1989/1990 (z obalu DVD)
Záběr ze záznamu Karel Kryl 1969: Píseň skončila, žalář je naším domovem.
Karel Kryl v polském dokumentu Bratříček Karel (2016)
Karel Kryl při koncertě na podporu Solidarity, Mnichov 1982
11 fotografií

„Zastávka Pošta, odkud se však úřad přestěhoval, se bude jmenovat Karla Kryla, a to podle nedaleké ulice a zároveň významné osobnosti, která v Novém Jičíně žila,“ vysvětlil novojičínský místostarosta Ondřej Syrovátka.

Město se totiž rozhodlo zrevidovat pojmenování všech více než padesáti autobusových zastávek, z čehož vyplynulo, že názvy některých jsou už neaktuální. Například restaurace Koruna v místní části Loučka zanikla, stejně tak textilní firma Pamela v Suvorovově ulici.

Proto bylo rozhodnuto o přejmenování šestnácti stanovišť, nadto vznikne nová v ulici Svatopluka Čecha s názvem Finanční úřad.

„Nová označení se začnou používat od 14. prosince, od kdy platí nové jízdní řády,“ konstatoval Libor Macíček, vedoucí radničního odboru dopravy.

Bratr se o změně dozvěděl z internetu

V Novém Jičíně žije i Jan Kryl, kterému bratr Karel při okupaci pěti socialistických armád v srpnu 1968 věnoval známý protestsong Bratříčku, zavírej vrátka. Ostatně také Jan mnoho let koncertoval s kytarou.

O tom, že po Karlovi bude pojmenovaná autobusová zastávka, se dozvěděl z internetu. „O přejmenování zastávky s námi nikdo nejednal,“ poznamenal. Dotaz, jak pojmenování zastávky hodnotí, ponechal bez odpovědi.

Rod Krylů je s tímto městem dlouhodobě spjatý. V roce 1909 tam vznikla úspěšná knihtiskárna vedená dědečkem Karla a Jana Krylů.

Po německém záboru města v roce 1938 se Krylovi přestěhovali do Kroměříže, v hanáckém městě se 12. dubna 1944 Karel narodil. Rodina se v roce 1957 vrátila do Nového Jičína, kde začala Krylova kariéra písničkáře. V září 1969 emigroval do Německa.

Do Nového Jičína se vrátil 30. listopadu 1989, a to na pohřeb matky. Poté se zapojil do revolučního dění v Československu, když především koncertoval. Postupem času však začal být kritický i vůči novým společenským poměrům po sametové revoluci.

Karel Kryl nečekaně zemřel po srdeční příhodě 3. března 1994. Pohřben je v Praze na Břevnovském hřbitově. „Víme však, že chtěl být pohřben v rodinné hrobce v Novém Jičíně,“ podotkl Jan Kryl a dodal na adresu Karlovy německé manželky: „Je mi líto, že se švagrová tehdy nezeptala, jaké bylo Karlovo přání.“

Zastávky Karla Kryla stojí v ulici K Nemocnici, avšak poblíž ulice pojmenované po legendárním písničkáři.

Zastávky Karla Kryla stojí v ulici K Nemocnici, avšak poblíž ulice pojmenované po legendárním písničkáři.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

