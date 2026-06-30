Řidiče skútru zastavili kvůli dítěti bez přilby. Dechová zkouška ukázala, že jel opilý

Za patnáctiletého spolujezdce bez ochranné přilby si řidič skútru v Novém Jičíně od policistů nejprve vysloužil pokutu 750 korun na místě. Po zjištění výsledku orientační dechové zkoušky ale rovnou přišel o řidičák.
„Výsledek byl pozitivní, přístroj vykázal hodnotu přes 1,8 promile alkoholu v dechu,“ informovala policejní mluvčí Soňa Štětínská s tím, že muž se zodpovídá z ohrožení pod vlivem návykové látky a policisté mu na místě zakázali další jízdu a zadrželi řidičský průkaz.
Policisté řidiče prověřovali během akce zaměřené na bezpečnost provozu v prvních dnech letních prázdnin, kdy se lidé častěji přesouvají na delší trasy a na silnicích přibývá motorkářů, cyklistů a dětí.
„Policisté zkontrolovali téměř 1 900 vozidel a řešili více než 300 dopravních přestupků. Celkově 72 řidičů překročilo povolenou rychlost jízdy, 39 se dopustilo přestupku způsobem jízdy a 35 nesprávnou jízdou v jízdních pruzích,“ shrnula výsledek Štětínská.
S mobilem během jízdy manipulovalo 37 řidičů a pět usedlo za volant pod vlivem alkoholu. Bez dálniční známky vyjelo na zpoplatněný úsek komunikace 67 řidičů a nevyhovující technický stav mělo 65 vozidel. „Cyklisté se dopustili 3 a chodci 7 přestupků,“ uzavřela policejní mluvčí.