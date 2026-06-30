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Řidiče skútru zastavili kvůli dítěti bez přilby. Dechová zkouška ukázala, že jel opilý

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  11:18

Řidič skútru nadýchal přes 1,8 promile alkoholu. | foto: Policie ČR

První prohřešek byl vidět na první pohled, ten druhý, mnohem závažnější, policisté zjistili až během kontroly. V centru Nového Jičína v sobotu dopoledne zastavila policejní hlídka řidiče, který vezl na skútru dítě bez ochranné přilby. Překvapení přišlo po dechové zkoušce, řidič byl totiž poměrně dost opilý.

Za patnáctiletého spolujezdce bez ochranné přilby si řidič skútru v Novém Jičíně od policistů nejprve vysloužil pokutu 750 korun na místě. Po zjištění výsledku orientační dechové zkoušky ale rovnou přišel o řidičák.

Řidič skútru nadýchal přes 1,8 promile alkoholu.

„Výsledek byl pozitivní, přístroj vykázal hodnotu přes 1,8 promile alkoholu v dechu,“ informovala policejní mluvčí Soňa Štětínská s tím, že muž se zodpovídá z ohrožení pod vlivem návykové látky a policisté mu na místě zakázali další jízdu a zadrželi řidičský průkaz.

Policisté řidiče prověřovali během akce zaměřené na bezpečnost provozu v prvních dnech letních prázdnin, kdy se lidé častěji přesouvají na delší trasy a na silnicích přibývá motorkářů, cyklistů a dětí.

„Policisté zkontrolovali téměř 1 900 vozidel a řešili více než 300 dopravních přestupků. Celkově 72 řidičů překročilo povolenou rychlost jízdy, 39 se dopustilo přestupku způsobem jízdy a 35 nesprávnou jízdou v jízdních pruzích,“ shrnula výsledek Štětínská.

S mobilem během jízdy manipulovalo 37 řidičů a pět usedlo za volant pod vlivem alkoholu. Bez dálniční známky vyjelo na zpoplatněný úsek komunikace 67 řidičů a nevyhovující technický stav mělo 65 vozidel. „Cyklisté se dopustili 3 a chodci 7 přestupků,“ uzavřela policejní mluvčí.

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