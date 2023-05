Palačovská spojka pomůže Novému Jičínu i Hodslavicím

Nová silnice bude měřit 5,2 kilometru. Součástí investice je také rekonstrukce části dálnice D48 v délce necelé čtyři kilometry z Dubu do Palačova a nová křižovatka, na niž se Palačovská spojka napojí.

Komunikace se dvěma pruhy pro každý směr pomůže zejména městům a obcím Olomouckého a Zlínského kraje, ale i pro část moravskoslezského regionu, byť jeho územím prakticky nepovede, bude mít velký význam. Na novou komunikaci se těší zejména v Novém Jičíně a v Hodslavicích.

„Pevně doufáme, že se příští měsíc začne opravdu stavět, protože různých odkladů bylo už hodně. Pro dopravu v obci je totiž Palačovská spojka zásadní,“ zdůraznila starostka Hodslavic Pavla Adamcová.

Obyvatele obce známé jako rodiště Františka Palackého dlouhodobě trápí hlavně tranzitní kamionová doprava. „Hluk, prach, otřesy, to je každodenní soužení,“ podotkla starostka.

Po zlepšení Nový Jičín opraví průtah městem

Věří, že po zprovoznění nové silnice se podaří kamiony z obce odklonit, protože poté by se dosavadní I/57 mohla stát silnicí druhé třídy, tedy by přešla z majetku státu na kraj. A bylo by možné průjezd těžkotonážních souprav výrazně omezit.

Podobné záměry mají i ve více než dvacetitisícovém Novém Jičíně. „Až se zklidní doprava, tak můžeme jednat o úpravách na průtahu městem, což je nyní poměrně složité,“ poznamenal novojičínský místostarosta Ondřej Syrovátka.

Silničáři budou Palačovskou spojku a novou část dálnice stavět přibližně tři roky. „Délka výstavby je 36 měsíců, kolem června 2026 by tedy stavba měla jít do provozu,“ uvedl ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.