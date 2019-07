Hasiči později, záchranka někdy. Stěhování stanic v Novém Jičíně vázne

„V Moravskoslezském kraji funguje vedle centrálního ostravského střediska dalších dvanáct Integrovaných bezpečnostních center. Naposledy se moderní výjezdové centrum otevřelo v červnu v Českém Těšíně, nyní se řeší výstavba v Jablunkově a v Kopřivnici,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.

V Novém Jičíně je situace odlišná a složitější. Hasiči už od roku 1871 sídlí ve Zborovské ulici, ale ani několik přestaveb moderní požadavky na provoz profesionální jednotky nevyřešilo.

„Novojičínská stanice má například málo garážových stání, problematický výjezd a nedostatek místa pro speciální techniku, která musí být uložena jinde,“ řekl už před třemi roky generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Drahoslav Ryba.

Od roku 2008 mají hasiči rezervovaný asi dvouhektarový pozemek na okraji města u Propojovací ulice poblíž zaniklého hypermarketu.

Původně se mělo začít stavět v roce 2014, poté se termín posunul s tím, že z moderního centra první vozy vyjedou v roce 2018.

Ani to se nestalo. „V současnosti se počítá se zahájením výstavby v příštím roce,“ konstatoval mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela.

Základnu záchranářů vytopila říčka

Možná v ještě horší situaci jsou záchranáři, kteří od konce 90. let sídlí v základně u Štefánikovy ulice v centru města. Nejprve se s jejich stěhováním nepočítalo, případně se měli přemístit do uvolněné hasičské stanice.

„Základnu před deseti lety vytopila blízká říčka Grasmanka. Zároveň se jedná o objekt vystavěný na starých garážích. Základy jsou ve špatném stavu, stejně tak byla špatně postavena i střecha, přes kterou zatékalo,“ vypočítal mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.

Rekonstrukce střechy by vyšla na zhruba třináct milionů korun, navíc by se nemohla dělat za provozu, což by znamenalo další náklady. „Proto bylo rozhodnuto o nové výstavbě a začala se hledat nová lokalita,“ dodal Humpl.

Postup jako v jiných místech kraje, tedy sdílené středisko s hasiči, možný nebyl. „Hasiči už měli dokončenou projektovou dokumentaci a přidělenou dotaci na výstavbu. Změna by si vynutila nový projekt a ohrožení jejich dotace,“ vysvětlil Humpl.

Odloženo na neurčito

Nakonec se rozhodlo o výstavbě záchranářského centra sice v sousedství hasičů u novojičínské Propojovací ulice, nicméně jako samostatného objektu.

Celkové náklady byly předběžně stanoveny na zhruba 40 milionů korun a 15 milionů korun na nutné přeložky inženýrských sítí a terénní úpravy, vše bez DPH.

Jak mluvčí moravskoslezské záchranné služby uvedl, krajskému úřadu se už podařilo získat pozemek a jedná se o pokračování prací na projektování dokumentace pro stavební povolení.

„Vzhledem k hledání finančních zdrojů je plánovaná výstavba zatím odložena na neurčito,“ konstatoval nicméně Humpl. Upozornil, že i kdyby se nyní finance v plné výši našly, vzhledem ke všem projektovým a schvalovacím termínům by se začalo stavět až za několik let.