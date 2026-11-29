Díky českým vědcům zná svět nový druh sarančete. Tým, jehož členem byl i Petr Kočárek z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, ho objevil v horní části Žiarské doliny ve slovenských Západních Tatrách.
„Objev má své kořeny na portálu iNaturalist, kam lidé mohou nahrávat fotografie rostlin a živočichů. Jeden ze snímků upoutal Roberta Vlka z Regionálního muzea v Mikulově, který si všiml podobnosti s rodem Podismopsis. Jde tak o ukázku, jak přínosná může být takzvaná občanská věda,“ uvedl Tomáš Neščák, tiskový mluvčí Ostravské univerzity.
„Bylo to hodně překvapivé, protože v Západních Tatrách tento rod dosud nebyl zaznamenán. Nejblíže byl pozorován asi 450 kilometrů od Západních Tater v rakouských Alpách,“ přiblížil Robert Vlk z Regionálního muzea v Mikulově, který byl součástí týmu objevitelů.
„Rozmazaná fotografie nakonec spojila odborníky z několika institucí. Při společné výpravě do Žiarské doliny jsme potvrdili, že tam sarančata tohoto rodu skutečně žijí. Při podrobném srovnání s příbuznými druhy se ukázalo, že jsme našli dosud nepopsaný druh,“ řekl Vlk.
Kromě Roberta Vlka se do výzkumu zapojili také Pavel Marhoul z organizace Beleco, Petr Kočárek z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a Jaroslav Holuša z České zemědělské univerzity v Praze.
Porovnání sarančat
„Po návratu z Tater jsme potřebovali sehnat exempláře příbuzných druhů, abychom zjistili, zda znaky tatranských sarančat nepředstavují jen běžnou variabilitu už známého druhu. Ze švýcarského muzea v St. Gallenu jsme si vypůjčili jedince blízce příbuzného alpského druhu a z Národního muzea v Praze exempláře dalších dvou druhů. Díky tomu jsme mohli saranče porovnat přímo a ověřit i rozdíly v tělesných znacích, které na fotografii nejsou vidět,“ vysvětlil spoluautor studie Jaroslav Holuša z České zemědělské univerzity v Praze.
Nově popsané saranče dostalo vědecké jméno Podismopsis kristini na počest slovenského entomologa Antona Krištína. Měří přibližně 1,5 až 2 centimetry a žije na chladných, větru vystavených horských trávnících v nadmořské výšce 1 820 až 1 920 metrů.
Vědci ho zatím znají jen z území o rozloze přibližně 1,5 kilometru čtverečního. Pozornosti mohlo dlouho unikat i proto, že se podobá jiným horským sarančatům.
„Zkoumali jsme tělesné znaky sarančat, porovnávali jejich DNA a analyzovali také zvukové projevy samců. Rozdíly mezi blízce příbuznými evropskými druhy jsou drobné a týkají se například tvaru a žilnatiny zkrácených křídel, délky tykadel či stavby samčích kopulačních orgánů. Zvukové projevy naopak zůstávají velmi podobné,“ uvedl Petr Kočárek z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.
„Objev je významný i proto, že nám dává lepší vhled do historie evropské přírody. Ve střední a jižní Evropě žijí další čtyři horské druhy tohoto rodu, omezené na malé oblasti Alp, Karpat a Dinárských hor. Srovnání DNA naznačuje, že se tatranské saranče a příbuzný alpský druh Podismopsis keisti začaly vyvíjet odděleně přibližně před 200 až 300 tisíci lety. Z evolučního hlediska jde o poměrně nedávný rozchod, který pomáhá vysvětlit jejich velkou podobnost,“ přiblížil tiskový mluvčí univerzity.
„Jejich předkové byli pravděpodobně během ledových dob rozšířeni mnohem souvisleji v chladných stepích. S oteplováním klimatu ustupovali do vyšších poloh, až jednotlivé populace zůstaly oddělené v horských ‚ostrovech‘ vhodného prostředí. Protože tato sarančata nelétají, představují pro ně teplejší nížiny mezi pohořími prakticky nepřekonatelnou překážku. Izolace tak vytvořila podmínky pro vznik samostatných druhů,“ uvedl Pavel Marhoul z organizace Beleco.
Studii o novém druhu sarančete zveřejnil odborný časopis ZooKeys.