Nový domov i unikátní péče o postižené. Ostrava řeší nedostatek míst pro seniory

Petra Sasínová
Podle demografických prognóz se má počet seniorů v Ostravě v příštích letech až zdvojnásobit, město proto plánuje navýšit kapacitu v domovech důchodců. Největší investicí bude výstavba zařízení se stovkou lůžek v Mariánských Horách, které již získalo stavební povolení.

Čtyřlístek- centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava. | foto: Facebook Čtyřlístek Zelený

Enormní nedostatek míst v domovech pro seniory řeší město Ostrava a chystá projekty, které mají situaci zlepšit. Největší je připravovaná výstavba nového domova v blízkosti lesoparku Benátky v části Mariánské Hory a Hulváky za 750 milionů.

„Máme už stavební povolení. Kapacita bude sto lůžek,“ sdělil náměstek primátora pro sociální oblast Zbyněk Pražák.

Před stavebním povolením má domov pro seniory, který má vzniknout pod hlavičkou charity v areálu lékařské fakulty v Ostravě-Zábřehu.

„Půjde zároveň o školicí pracoviště s kapacitou 38 lůžek,“ uvedl Pražák.

Unikátní projekt připravuje pro stárnoucí rodiče pečující o mentálně postižené potomky.

„Chodí za mnou hlavně maminky s obavami, co bude s těmi jejich dětmi, když už se o ně nebudou moci starat,“ vysvětloval Pražák.

Stárnoucí generace

Má jít o zařízení v objektu příspěvkové organizace Čtyřlístek ve Slezské Ostravě, kde budou lůžka pro mentálně postižené, malometrážní byty pro jejich rodiče, kteří ještě mohou bydlet sami, a dále domov pro seniory s kapacitou 61 lůžek určený prioritně pro rodiče postižených dětí.

„Byli by tak do konce života v jednom areálu s nádhernou zahradou,“ přiblížil Pražák. Dodal, že do dvou let by měla být hotová projektová dokumentace k projektu.

S právě dokončenou rekonstrukcí domova Korýtko, která přinesla i významné navýšení kapacity, je momentálně v pobytových zařízeních pro seniory v Ostravě 2 200 lůžek, z toho přes 1 500 v městských zařízeních. Ostatní jsou v nestátních domovech.

„S připravovanými projekty se snad do pěti let přiblížíme k číslu zhruba 2 500 lůžek, kdy budeme schopni uspokojit daleko více žadatelů než dnes. Vzhledem k počtu obyvatel by bylo ideální 2 800 míst,“ shrnul náměstek.

Geograf z Ostravské univerzity Alexandr Nováček upozornil, že by se mělo město připravit na daleko razantnější proměnu stárnoucí populace.

„Podle demografické prognózy města Ostravy se v následujících osmnácti letech zvýší počet lidí nad 75 let oproti současnosti o čtyřicet procent. A počet lidí ve věku 85 let a více se ve stejném časovém horizontu zdvojnásobí,“ řekl Nováček.

Nový domov i unikátní péče o postižené. Ostrava řeší nedostatek míst pro seniory

