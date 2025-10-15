„Přistavíme novou budovu za sýpkou u historické zámecké zdi. Navazujeme na historickou zástavbu, dříve v tom prostoru stály koňské stáje. Půjde o budovu se sedlovou střechou, přiznanou moderní zástavbu, ale tak, aby zapadla do prostředí,“ řekla kastelánka zámku Markéta Kouřilová.
Předpokládaná výše nákladů čítá 19,8 milionu korun, tu skutečnou ukáže až vysoutěžená cena. Národní památkový ústav už vypsal soutěž na zhotovitele stavby, nabídky mohli zájemci posílat do úterý 14. října. Přihlásili se čtyři s nabídkovou cenou od 16 milionů korun do 19,3 milionů korun. Výběr vítěze právě finišuje.
Nová budova poslouží jako technické zázemí zámku, budou tam dílny, sklad zahradní techniky a nářadí a také zázemí personálu pro údržbu zámku a zahrady.
„Stávající zázemí je nevyhovující. Zčásti je umístěno pod zámkem v severních sklepích, jedné z nejstarších částí zámku. Ta se díky nové budově uvolní a časem ji postupně můžeme upravit jako další prohlídkový okruh,“ objasnila kastelánka.
První práce mají začít ještě na podzim, hotovo by mělo být během osmnácti měsíců.
Zámecký areál spravovaný Národním památkovým ústavem teď tvoří budova zámku, zámecká sýpka, v níž je kavárna a návštěvnické centrum, a oranžerie se zahradami a zázemím. V soukromých rukou jsou takzvaný úřednický dům a zámecký ovčín.
