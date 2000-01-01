V ulicích Nového Jičína rozkvetl unikátní „Novojičínský dukát“. Vlastní květinovou směs, kterou pro město na míru vyšlechtili nizozemští odborníci, slavnostně představili zástupci radnice. Název odkazuje na barevnost směsi – převažují různé odstíny žluté.
Autor: Město Nový Jičín, MAFRA
Originální květinovou směs cibulovin s názvem Novojičínský dukát tvoří tulipány, narcisy i modré ladoníky.
Květinová směs byla slavnostně pokřtěna na odborné konferenci, která se konala 16. dubna.
Květiny pro Nový Jičín vyšlechtila a zkombinovala holandská pěstitelská firma, která ji bude nově nabízet i ve svém katalogu.
„Zatím je Novojičínský dukát k vidění jen u nás, ale v příštím roce ho budeme nabízet pod tímto názvem i v prodejním katalogu pěstitelské společnosti,“ řekl na slavnostním představení starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký.
Účastníci konference si v Novém Jičíně kromě Novojičínského dukátu prohlédli také strojové sázení lilií u obchodního domu Javor.
V parku za Beskydským divadlem pracovníci Technických služeb města Nový Jičín loni na podzim ručně vysadili 500 cibulovin, které městu zdarma věnovala šlechtitelská firma.
Součástí programu konference byla kromě křtu kolekce cibulovin i komentovaná procházka kolem osázených záhonů. „Účastníkům akce se úprava veřejného prostranství líbila,“ prohlásila Naděžda Švrčinová, vedoucí střediska zeleně v Technických službách města Nový Jičín.
Nový Jičín paří mezi první v zemi také v mechanizované výsadbě cibulovin a stal se inspirací i pro další města. Právě proto se zde konal odborný „Festival jara“, kam dorazily desítky zahradníků, šlechtitelů i zástupců měst a obcí z celé republiky, aby si květinové záhony prohlédli.
Nový Jičín se květinové výsadbě věnuje dlouhodobě, Už přes deset let osazuje nejen parky, ale i ulice, kruhové objezdy a další frekventovaná místa.
Nový Jičín je pátým moravským městem, které se může pochlubit vlastní květinovou směsí
