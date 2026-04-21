OBRAZEM: Novojičínští mají svou vlastní květinovou směs. Září jako dukáty
Opilá řidička BMW srazila na chodníku dvě školačky. Utekla a přežila střet s vlakem
Nejprve lhostejnost a hazardování, pak zoufalství s touhou ukončit svůj život. Opilá řidička ve středu odpoledne v obci Čeladná na Frýdecko-Místecku při riskantním předjíždění srazila ve velké...
Pardubice - Třinec 4:2. Východočeši ve finále odskakují, výhru dirigoval Červenka
Také druhé finále hokejové extraligy zvládly vítězně Pardubice, Třinec tentokrát přetlačily výsledkem 4:2. Triumf dvěma trefami a jednou asistencí dirigoval Roman Červenka. Série bude za stavu 2:0...
Emoce ve finále: Sikora se rval, Růžičku trefili diváci. Žabka hodil lahev na tribunu
Z obličeje mu kapala krev, červené skvrny měl i na bílém dresu. Cestou do kabiny ještě gestikuloval směrem k domácímu kotli, od pardubické střídačky si také leccos vyslechl. Jakmile bylo jasné, že...
Pardubice - Třinec 3:2. Úvod finále patří domácím. Duel obrátili Červenka a Smejkal
Vypjatý první zápas extraligového finále zvládli lépe hokejisté Pardubic, kteří porazili na domácím ledě Třinec 3:2. Dynamo otočilo zápas dvěma góly za 16 sekund ve třetí třetině. Ve 47. minutě...
Ofsajd, nebo ne? Finále rozhodl sporný gól. Žabka si stěžoval: Ovlivnění výsledku
Když sudí potvrdil platnost třetí pardubické trefy, okamžitě sestoupil k ledu a žádal vysvětlení. Boris Žabka se domníval, že vítěznému gólu prvního finále extraligového play off předcházel ofsajd....
ONLINE: Třinec - Pardubice. Slezané pod tlakem, hosté ve finále usilují o tři mečboly
Finále hokejové extraligy se přesouvá do Třince. A tam doufají v další památný výkon. Domácí totiž v závěrečné sérii s Pardubicemi ztrácí 0:2 na zápasy a jsou v situaci, kterou se žádnému celku v...
Karviná a Evropa: co říkají řády? Klub musí potvrdit, že neovlivňoval výsledky zápasů
Jsou jednu výhru od trofeje. A také od velmi lákavé vstupenky do pohárové Evropy. Zároveň u jejich jména svítí dosud nevyřešený škraloup, který by radost uměl pořádně překazit. Co by se stalo, kdyby...
Jedním pruhem a osmdesátkou. V Ostravě začala oprava poslední části zvlněné D1
Auta jen jedním pruhem v každém směru a kolony před zúženími. I tak vypadá současný stav na dálnici D1 v Ostravě. Minimálně do konce října a pak ještě na jaře příštího roku tam musejí řidiči počítat...
Rok a půl bez vlaků. Železničáři konečně chystají opravu povodní zničené trati
Projektanta a zhotovitele stavby má konečně železniční trať mezi Opavou a Hlučínem, kterou v září 2024 zdevastovala povodeň. Správa železnic dlouho rozhodovala, jak vážně poškozenou trať obnovit a...
Stříbrné jezero v Opavě na vlně zájmu. Přibude lesopark, vědci zkoumají dno
Technické služby u Stříbrného jezera v Opavě odstraňují náletové dřeviny a zahájily tak první stupeň proměny jeho severních břehů v přírodní lesopark. Zároveň letos chystají druhou etapu oživení...
Tohle je sen a doufám, že ho budu žít ještě dlouho. Kačor vyhlíží pohárové finále
Dal první gól a po faulu na něj dostal v 74. minutě červenou kartu ostravský Matěj Chaluš. Pavel Kačor patřil k domácím hrdinům semifinále českého poháru, MOL Cupu, v němž fotbalisté MFK Karviná ve...
Miliardový projekt strategické trati čeká přísnější posouzení. Kvůli vzácnému dravci
Plánované bezúvraťové napojení mošnovské průmyslové zóny na hlavní železniční koridor nabírá zpoždění. Ministerstvo životního prostředí rozhodlo, že projekt za 1,7 miliardy korun může mít negativní...
Karviná - Baník 2:1, drama na závěr, oslavy domácích. Čeká je první finále v historii
Fotbalisté Karviné jsou druhými finalisty letošní sezony MOL Cupu. Na domácím hřišti v úterním semifinále porazili po dramatickém finiši ostravský Baník 2:1. Hosté dohrávali od 74. minuty v oslabení...
Bronzový obrat. KP Brno si pro další medaili došlo díky famóznímu finiši
Basketbalistky KP Brno získaly potřetí za sebou ligový bronz. V druhém utkání série o 3. místo porazily doma SBŠ Ostrava po obratu v závěru 68:64 a vyhrály 2:0 na zápasy. Většinu duelu byly přitom ve...
Kachny vyletěly z křoví a splašily koně, jezdkyně si při pádu vážně poranila hlavu
Pondělní trénink na koni skončil vážným poraněním hlavy šestadvacetileté jezdkyně v Dolní Moravici na Bruntálsku. Podle policistů se pod ní splašil kůň. Zraněné na místě pomáhal svědek, který...
Grossmannova vila se vrátila v čase, unikátní interiér vybavili podle starých fotek
Ostrava vrátila historický vzhled památkově chráněné vile stavitele Františka Grossmanna. Díky dochovaným fotografiím, plánům a detailním soupisům ze 30. let se podařilo interiéry vybavit přesnými...
Pardubicím hrozí uzavření sektorů, Žabka musí za hozenou lahev platit pokutu
Emotivní závěr druhého finále hokejové extraligy má dohru u disciplinární komise. Ta potrestala pořádající Pardubice za chování fanoušků a klubu podmínečně uzavřela dva sektory. Třinecký trenér Boris...