Z nelegálních cigaret měly ženy výnosný byznys, policie odhalila přes milion kusů

Josef Gabzdyl
  11:00
Policisté na Novojičínsku zajistili 1,3 milionu kusů nekolkovaných cigaret a zadrželi v této souvislosti dvě ženy. Jedna je nakupovala, skladovala a šířila dále, druhá kontraband prodávala zájemcům. Množství zajištěných nelegálních tabákových výrobků překvapilo i zkušené vyšetřovatele.

KRIMI

Policisté vyšetřující hospodářskou kriminalitu na Novojičínsku získali informace o možném prodeji nekolkovaných cigaret před několika měsíci.

Jejich pátrání pak vedlo k zadržení a obvinění dvou žen ve věku 44 a 53 let. „Kriminalisté ženy v minulých dnech po předchozím souhlasu státního zástupce zadrželi a obvinili z přečinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby,“ potvrdila policejní mluvčí Kateřina Kubzová.

Mladší ze zadržených nekolkované cigarety nakupovala, přičemž policisté zatím jejich dodavatele neznají. Kontraband pak u sebe skladovala a dále distribuovala. Údajně hlavní její odběratelkou byla starší z žen, která nelegální cigarety následně zpeněžovala v prodejně v Bílovci.

Zajištěné peníze při odhalování distribuce nekolkovaných cigaret na Novojičínsku. (18. prosince 2025)
Zajištěný cigaretový kontraband na Novojičínsku. (18. prosince 2025)
Zajištěný cigaretový kontraband na Novojičínsku. (18. prosince 2025)
Zajištěný cigaretový kontraband na Novojičínsku. (18. prosince 2025)
Zajištěný cigaretový kontraband na Novojičínsku. (18. prosince 2025)
„Přestože žena věděla, že cigarety jsou nekolkované, nabízela je koncovým zákazníkům své prodejny. Tím došlo ke zkrácení daně o více jak 200 tisíc korun,“ sdělila policejní mluvčí s tím, že žena stihla prodat dosud prokázaných takřka padesát tisíc cigaret.

Při prohlídce u starší ze žen policisté zajistili dalších osm tisíc cigaret. Mnohem větší zásoby skladovala mladší žena. V její garáži policisté objevili i pro ně neobvyklé množství 1,3 milionu cigaret plus 22 kilogramů tabáku. „Také u ní zajistili finanční hotovost téměř 350 tisíc korun,“ podotkla policejní mluvčí.

Oslovení celníci pak vyčíslili únik na daních na bezmála šest milionů korun. „V případě odsouzení hrozí starší obviněné až tříletý trest odnětí svobody, druhá obviněná může za mřížemi strávit až osm let,“ zakončila policejní mluvčí. V praxi však bývají rozsudky, zvláště pak po uzavření dohody o vině a trestu, znatelně nižší.

18. prosince 2025

