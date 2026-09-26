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Na Novojičínsku opět nevyjely stovky spojů. Sehnat šoféry je značný problém

Martin Pjentak
  8:24

Autobus dopravce Z-Group bus. | foto: Z Group bus

I nadále pokračují na Novojičínsku výpadky meziměstských autobusových spojů. Zatímco v srpnu a na začátku září, kdy problém vrcholil, to byly i dvě desítky neobsloužených spojů denně, v současné době už to bývá jen několik chybějících spojů během týdne. Za výpadky stojí problémy dopravce, společnosti Z-Group Bus, které chybí dostatek řidičů. Se sháněním šoférů však mají potíže i další dopravci.

Výpadky začaly v srpnu a po částečném zklidnění situace, kdy dopravce nasadil i řidiče z jiných krajů a kdy za volant sedli i dispečeři a další pracovníci firmy, se problém znovu objevil v září. Příčinou byla opět absence šoférů.

„Od začátku září evidujeme opakované případy desítek nevypravených spojů i zpoždění denně, které se týkají především oblasti Novojičínska východ. Vývoj v jednotlivých dnech kolísá podle aktuální personální situace dopravce, problémy však přetrvávají a jejich rozsah je nadále vyšší, než je pro kraj i cestující přijatelné,“ popsala situaci mluvčí kraje Nikola Birklenová. Během září tak zatím nevyjelo 277 spojů. V posledním týdnu už výpadky téměř přestaly.

Dopravce přiznává, že se dlouhodobě potýká s nedostatkem šoférů.„Sehnat kvalifikované řidiče autobusů je v současnosti extrémně složité, a to napříč celou Českou republikou i Evropou,“ uvedl mluvčí Z-Group Bus Miroslav Slaný. Na Novojičínsku podle jeho slov hraje roli silná konkurence velkých výrobních závodů, které nabízejí klasickou osmihodinovou pracovní dobu bez dělených směn.

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Délka pracovní doby a její rozvržení je přitom jedním z důvodů, proč se lidé na místa řidičů autobusů nehrnou. „Směny často začínají velmi brzy, někdy už kolem čtvrté hodiny ranní, a vzhledem k organizaci jízdních řádů může pracovní doba zasahovat do velké části dne, nezřídka končí pozdě odpoledne či večer,“ přiblížil Slaný s tím, že řidiči mají mezi jízdami dlouhá čekání, což prodlužuje jejich celkový čas strávený v práci, aniž by měli odpracovanou plnou směnu.

Vstupní náklady pro zájemce jsou vysoké

Dalším faktorem jsou vysoké vstupní náklady i nároky. „Zájemce musí získat řidičské oprávnění skupiny D, profesní způsobilost, splnit zdravotní požadavky a absolvovat psychotesty. Rekvalifikace dnes vyjde na více než 65 tisíc korun,“ podotkl Slaný. Dříve bylo možné si oprávnění na řízení autobusu zajistit bezplatně během základní vojenské služby. I to je důvod, proč je dnes velká část šoférů ve věku okolo 50 let a výše.

Z-Group se v tomto ohledu snaží vyjít uchazečům vstříc. Během náborů v nedávné době, které se uskutečnily například v Kopřivnici nebo v Opavě, se jí totiž podařilo získat nové zájemce o zmíněnou práci. „Některým z nich, kteří neměli potřebné oprávnění skupiny D, jsme nabídli možnost plného financování autoškoly a rekvalifikace s příslibem trvalého zaměstnání,“ uvedl Slaný.

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Sháňka po řidičích je však i ze strany dalších dopravců, inzeráty lze najít u dalších společností, například u Transdev Morava a Transdev Slezsko, které také v kraji zajišťují meziměstskou dopravu. „Je pravdou, že rovněž poptáváme řidiče, nejde však o nárazovou akci, ale dlouhodobou. Dlouhodobě jsme schopni přijímat řidiče autobusů, pro které u nás vždy najdeme uplatnění,“ sdělil ředitel osobní dopravy Transdev Slezsko Jakub Vyvial.

Připustil, že je pravda, že noví řidiči se špatně shánějí. „Nicméně naše zkušenost je taková, že s tímto nemáme dlouhodobě problém. Velmi často se nám hlásí řidiči například z nákladní dopravy, případně přepravních služeb. Po vzájemné dohodě jim zpravidla potvrdíme náš zájem či příslib a pokud se rekvalifikují na řidiče autobusu, rádi je přijmeme,“ popsal Vyvial.

Podle jeho slov je dnes celkový mzdový příjem u řidičů poměrně slušný, je ale vykoupen delší časovou náročností, než jsou jiné běžně osmihodinové profese. „Jde ale o celkový balíček benefitů a zejména pak třeba i individuálního přístupu k zaměstnancům, který třeba některým dopravcům může scházet. A když se pak k tomu přípojí i různorodá platební morálka, problém u takového dopravce je na světě,“ podotkl Vyvial.

Velká města už mají plné stavy

Ve velkých městech už se situace ohledně zajišťování řidičů hromadné dopravy zlepšila. „Plné stavy se nám podařilo v posledních letech stabilizovat díky účinné personální kampani a také spolupráci s partnery, jako je Úřad práce a Moravskoslezský pakt zaměstnanosti,“ uvedla za Dopravní podnik Ostrava jeho mluvčí Tereza Šnoblová s tím, že podnik v současné době zaměstnává víc než tisíc řidičů, z toho víc než 230 řidiček.

„Sehnat řidiče není snadné, ale po letech citelného nedostatku se nám podařilo stabilizovat počet zaměstnanců a v současné době pouze doplňujeme stavy náborem v případě odchodu zaměstnance do důchodu,“ sdělil také ředitel Městského dopravního podniku Opava Martin Kuchař.

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Pro společnost Z-Group jsou problémy s nedostatkem řidičů spojeny také ze sankcemi ze strany kraje, který je objednatelem dopravní obslužnosti, za nevypravené spoje. „Veškeré případy nevypravených spojů a další porušení smluvních povinností jsou evidovány a vyhodnocovány v souladu s uzavřenou smlouvou. Na základě těchto zjištění budou vůči dopravci v následujícím měsíci uplatněny smluvní sankce za nedostatky v provozu evidované v průběhu září. Konkrétní výše sankcí bude stanovena po uzavření a vyhodnocení příslušného zúčtovacího období v souladu se smluvními podmínkami,“ sdělila Birklenová.

Například v roce 2023, kdy dopravce čelil podobné situaci a nevyjely tehdy stovky spojů, uložil kraj společnosti Z-Group sankce v celkové výši 5,7 milionu korun. Tato částka však představuje souhrn všech postihů za daný rok, a to za více druhů porušení smluvních povinností, nikoliv pouze za neodjeté spoje.

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