Lidé našli večer na svahu převrácený traktor, po traktoristovi se pátrá

Hledaný pětadvacetiletý muž podle informací iDNES.cz vždy zaparkoval svůj osobní vůz na okraji obce, přesedl do traktoru a jel do lokality zvané Nad Domorací stahovat dřevo. Když se v úterý do večera nevrátil a lidé si všimli opuštěného vozu, vydali se ho hledat.

„Jenže v příkrém svahu ležel jen převrácený traktor, muž nikde nebyl,“ řekl místostarosta Mořkova Jiří Navrátil.

Hned večer proto vložil výzvu o pátrání na facebookový profil obce. „Prosím sdílejte či podejte zprávu, jestli ho třeba někdo nepotkal nebo nevezl zraněného do nemocnice,“ uvedl.

Muž možná někde leží zraněný

Případem se od úterý zabývají policisté. „Pátrali jsme po muži až do časných ranních hodin a v hledání pokračujeme. Na místě jsou už desítky policistů, samozřejmě i psovod,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Upozornila, že existuje nebezpečí, že muž je někde zraněný a nemůže mu zatím nikdo pomoci. „Pochopitelně pokud by někdo měl o pohybu traktoristy jakékoliv poznatky, ať policii informuje,“ dodala Jiroušková.

Údajně se nepodařilo lokalizovat ani traktoristův mobilní telefon. „Nabídl jsem Policii ČR i pomoc obce, případně našich občanů,“ dodal místostarosta.