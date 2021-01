Opilý řidič nedal přednost, dvě ženy na to doplatily těžkým zraněním

Nehoda se stala po půl osmé večer na křižovatce dvou silnic a nájezdové rampy na dálnici D1 u Hladkých Životic. Dodávka Fordu Transit jedoucí od obce Kujavy podle prvotních zjištění nedala přednost nákladnímu vozu Volvo přijíždějícímu od Fulneku.

„Po nárazu se návěs dostal do smyku a řidič kamionu ztratil nad soupravou kontrolu. Přejel do protisměru, kde se souprava střetla s protijedoucím osobním vozidlem Peugeot 206,“ popsala policejní mluvčí Zlatuše Viačková. Malý peugeot se převrátil na střechu a dopadl do příkopy vedle silnice.

Řidič (31 let) dodávky po nehodě nadýchal 1,57 promile alkoholu, zkouška na alkohol u řidiče nákladního vozu byla negativní.



Na místě zasahovaly tři jednotky hasičů. „Z peugeotu, ležícího v příkopu na střeše, vyprostili sedmatřicetiletou ženu a šestnáctiletou dívku. Menší únik oleje z auta hasiči zachytili pomocí nasákavého sorbentu,“ uvedl mluvčí hasičů Petr Kůdela.

S těžce zraněnými ženami ještě před vyproštěním začali komunikovat záchranáři. „Sedmatřicetileté pacientce zajistili žilní vstup a zahájili podávání léků tlumících bolest. Zasahující lékař zjistil mnohočetná poranění, a to v oblasti horní a dolní končetiny, hlavy, páteře a hrudníku,“ vypočítal mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.

Šestnáctiletá dívka utrpěla zranění páteře, břicha a pánve. „Posádky záchranářů ji poskytly přednemocniční neodkladnou péči a připravily k transportu do zdravotnického zařízení. Předána byla týmu urgentního příjmu Městské nemocnice Ostrava,“ doplnil mluvčí Humpl.

Řidiče dodávky ošetřili s lehčím zraněním v novojičínské nemocnici. Ještě předtím mu policisté zadrželi řidičský průkaz.