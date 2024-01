Přehrada na Bruntálsku stále nemá vyhráno. Námitky podala obec i ekologové

„Jejich odvolání teď prověřuje krajský stavební úřad,“ potvrdil mluvčí Bruntálu Jiří Ondrášek s tím, že obec rozporuje dopravní řešení stavby, zatímco Hnutí Duha Jeseníky a Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu se odvolaly proti rozhodnutí v celém rozsahu.

„Léta upozorňujeme, že Povodím Odry zpracovaná EIA obsahuje jen jednu variantu a je zhotovena v rozporu se zákony o ochraně přírody,“ zdůvodnil koordinátor Hnutí Duha Ivo Dokoupil.

Levnějším řešením je podle něj třeba návrh vodohospodáře a projektanta Václava Čermáka z roku 2005, podle něhož lze obce chránit levněji a šetrněji takzvanými odsazenými hrázemi.

Vedení Nových Heřminov je stále vázáno výsledkem referenda, v němž se místní vyslovili proti přehradě, nicméně přístup ke stavbě pozměnilo od původně zcela odmítavého k pragmatičtějšímu.

„Proti stavbě jsme udělali maximum. Přesto se nám ji nepodařilo zvrátit. Rozhodli jsme se tedy zajistit alespoň to, aby plánovaným zásahem do území obec utrpěla co nejméně,“ uvedla starostka Michaela Hermanová.

Stavba má začít za dva roky. Za osm miliard

Obec se proto v odvolání zaměřila na část územního řízení, které se týká zastavěného území obce a potřeb obyvatel. „Poukazujeme na přijatelnější možnost řešení dopravní komunikace vedoucí do části obce ležící na pravém břehu řeky Opavy, která by měla být realizací protipovodňových opatření zasažena,“ dodala starostka.

Povodí Odry, jež je investorem stavby, čeká na rozhodnutí kraje. Jakmile nabude právní moci, chce zahájit jednání s majiteli ještě nevykoupených pozemků, což je jeden soukromý vlastník a obec Nové Heřminovy.

Zbývajících 99 procent pozemků již Povodí Odry vlastní. Stavba přehrady za více než osm miliard korun by měla začít v roce 2026.