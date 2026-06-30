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Změna plánů v proluce u Nových Laubů. Místo kliniky zde postaví bytový dům

Petra Sasínová
  5:48
Výstavba bytového bloku Malé Lauby v Ostravě.

Výstavba bytového bloku Malé Lauby v Ostravě. | foto: Vizualizace objektu Ateliéru Štěpán

Obytný blok bude sestávat z pěti bytových domů, každé nároží tak bude mít mírně...
Obytný blok bude sestávat z pěti bytových domů, každé nároží tak bude mít mírně...
Obytný blok bude sestávat z pěti bytových domů, každé nároží tak bude mít mírně...
Obytný blok bude sestávat z pěti bytových domů, každé nároží tak bude mít mírně...
32 fotografií
Místo plánované kliniky u Masarykova náměstí v Ostravě vznikne bytový dům s obchodním patrem od Ateliéru Štěpán. Zastupitelé zároveň potvrdili začátek přestavby zchátralého mrakodrapu v Ostrčilově ulici na rezidenci podle návrhu Evy Jiřičné. Rekonstrukce věžáku nabídne 111 bytů a po dokončení dosáhne výšky 73 metrů.

Původně chtěla firma, která si koupila pozemek v proluce vedle bytového domu Nové Lauby u Masarykova náměstí, postavit kliniku plastické chirurgie. Nakonec to budou byty.

Zastupitelé Ostravy schválili změnu projektu na bytový dům, ve kterém bude padesát bytů a v podzemí parkoviště.

„Tuto změnu vnímáme jako pozitivní. Malé Lauby nabídnou vedle bytů také obchodní parter,“ uvedl primátor Jan Dohnal.

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Firma, která parcelu koupila za 14 milionů v roce 2021, musí dodat nové architektonické řešení a projektovou dokumentaci. Stavební povolení chce získat do konce roku.

Nové architektonické řešení zpracoval Ateliér Štěpán. „Návrh vychází z původního urbanistického konceptu rozvoje území. Bytový blok přinese rehabilitaci dlouhodobě nevyužité proluky v centru města, rozvoj městského bydlení i nové služby,“ shrnul náměstek primátora Jiří Vávra.

Stavba má začít nejpozději tři měsíce od povolení změny záměru a hotova by pak měla být za třicet měsíců.

Kromě toho se přiblížila přestavba mrakodrapu v Ostrčilově ulici naproti Nové radnice podle projektu architekty Eva Jiřičné.

Výstavba bytového bloku Malé Lauby v Ostravě.
Obytný blok bude sestávat z pěti bytových domů, každé nároží tak bude mít mírně odlišný vzhled.
Obytný blok bude sestávat z pěti bytových domů, každé nároží tak bude mít mírně odlišný vzhled.
Obytný blok bude sestávat z pěti bytových domů, každé nároží tak bude mít mírně odlišný vzhled. Pohled ze strany od výstaviště Černá louka na pět nových domů, které vytvoří obytný blok v proluce na dnešním parkovišti vedle Ostravského muzea.
32 fotografií

„Investor, společnost First Skyscraper, uhradil v polovině června kupní cenu ve výši 55 milionů,“ informoval primátor Dohnal. Stavební práce mají začít v červenci a potrvají zhruba tři roky.

Dosud nejvyšší budova v Ostravě postavená v polovině šedesátých let minulého století se má proměnit v atraktivní bytovou rezidenci.

„Kompletní modernizace budovy promění původní objekt na čtyřiadvacetipodlažní dům, ve kterém vznikne 111 bytů,“ doplnil Dohnal.

Jejich plocha se pohybuje v rozmezí třicet až více než dvě stě metrů čtverečních. „Ke každému z bytů bude náležet sklepní kóje. Motoristé budou mít možnost dokoupit si vlastní stání v parkovacím domě,“ doplnil primátor.

Výrazným prvkem projektu budou balkony osázené zelení. „O jejich kondici se postará integrovaný samozavlažovací systém,“ přiblížil Dohnal. Součástí rekonstrukce věžáku bude úprava bezprostředního okolí.

Dům původně sloužil k bydlení, pak tam byly kanceláře. Od roku 2013 chátrá a nemá využití. „Uvažovalo se i o demolici. Záchrana objektu kromě jiného ještě posune ostravské výškové prvenství této budovy. Po svém dokončení má dosahovat výšky 73 metrů,“ doplnila mluvčí města Gabriela Pokorná.

17. července 2025
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