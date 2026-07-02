Za 47 milionů korun prodala kopřivnická radnice společnosti JTA Exclusive pozemky, na nichž má během několika let vzniknout nová obytná čtvrť.
Kopřivničtí zastupitelé vybírali za pomoci odborníků z nabídek čtyř developerů. Při jejich rozhodování hrály hlavní roli cena, časový harmonogram výstavby i urbanistické a architektonické řešení zástavby.
„Vítězný návrh JTA počítá se sedmi bytovými domy se 141 byty a jedním přízemním objektem pro občanskou vybavenost, ve kterém by mohla vzniknout například kavárna, ordinace nebo menší prodejna,“ přiblížila mluvčí kopřivnické radnice Lucie Macháčková.
Domy budou až pětipodlažní, byty ve velikosti od 1+kk do 3+kk.
Vznikne zde i 145 parkovacích stání, přičemž část z nich se bude nacházet v přízemí domů. „Město v návaznosti na projekt vybuduje v lokalitě veřejné parkoviště, které bude sloužit obyvatelům okolních bytových domů,“ dodala mluvčí.
Součástí projektu je i veřejně přístupný parkový vnitroblok s mobiliářem, dětskými herními prvky a mlatovými cestami.
Čtvrť má vzniknout na zelené ploše za garážemi za čerpací stanicí v ulici Obránců míru a za domy v Polní ulici.
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Úkolem developera je do 12 měsíců od podpisu smlouvy zpracovat projektovou dokumentaci a nejpozději do 15 měsíců podat žádost o povolení záměru.
„Do 24 měsíců od vydání povolení by měla být dokončena první etapa zahrnující minimálně 60 bytů, za dalších 18 měsíců má být projekt zcela dokončen,“ informovala mluvčí.
Město se ve smlouvě zavázalo vybudovat k nové zástavbě sjezd z ulice Obránců míru a po druhé etapě výstavby odkoupit od developera objekty dopravní, technické a zelené infrastruktury a pozemky, které budou sloužit veřejnosti.