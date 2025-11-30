Nové Bazaly, hala i prestižní turnaj. Kraj s Ostravou si miliony pomohou ve sportu

Jiří Seidl
  7:24
Moderní hala pro míčové sporty by měla sportovcům v Ostravě sloužit od roku 2029. O rok později by se fotbalisté Baníku Ostrava mohli stěhovat na Nové Bazaly. A i v dalších třech letech se v Dolních Vítkovicích bude utkávat světová beachvolejbalová elita mužů a žen na turnaji Ostrava Beach Pro.
Vítězný návrh se od ostatních projektů v soutěži odlišoval svým tvarem, řešením...

Vítězný návrh se od ostatních projektů v soutěži odlišoval svým tvarem, řešením fasád, materiálovým pojetím i přiměřeností zpracování. | foto: L35 Arquitectos

Stavba stadionu pro až 20.tisíc sedících diváků by mohla začít v roce 2029....
Nové Bazaly
Nové Bazaly
Nové Bazaly se začnou stavět pravděpodobně v roce 2029.
12 fotografií

Všechny tři akce podpořili moravskoslezský hejtman Josef Bělica a ostravský primátor Jan Dohnal podpisy dokumentů o vzájemné spolupráci.

„Obě stavby jsou nesmírně důležité, rozvoj sportovní infrastruktury je jedna z klíčových priorit vedení kraje,“ řekl Josefa Bělica s tím, že je dlouhé roky velký fanoušek Baníku. „A ten patří zpátky na Slezskou.“

Ostrava plánuje sportovní halu za 800 milionů, legendární Tatran půjde k zemi

Primátor Dohnal dodal, že jde o naprosto klíčové stavby pro Ostravu i Moravskoslezský kraj. „Hala pro míčové sporty má zpoždění, ale věřím, že ji na podzim následujícího roku začneme stavět,“ řekl.

Aréna má přijít na 800 milionů korun až jednu miliardu, přičemž zástupci kraje se zavázali přispět sto miliony korun.

Vítězný návrh se od ostatních projektů v soutěži odlišoval svým tvarem, řešením fasád, materiálovým pojetím i přiměřeností zpracování.
Stavba stadionu pro až 20.tisíc sedících diváků by mohla začít v roce 2029. Stát má zhruba 2,5 miliardy korun.
Nové Bazaly
Nové Bazaly
12 fotografií

„K tomu máme příslib státní dotace z Národní sportovní agentury ve výši tří set milionů korun,“ uvedl primátor. Zbytek půjde z rozpočtu města. „Stavba se bude prolínat rozpočty tří let, což by město mělo zvládnout,“ doplnil Dohnal.

Nynější odhadovaná cena Nových Bazalů je 2,5 miliardy korun, z krajského rozpočtu na ně půjde 250 milionů korun. „Je potěšitelné, že i zástupci kraje vnímají, že Nové Bazaly jsou potřebné. Jsme ale teprve na začátku, začínáme je projektovat,“ uvedl primátor Dohnal.

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Pokud jde o placení stavby, měli by pomoci národní a evropské dotační tituly. „Ale úplně do detailů zatím jít nemůžeme,“ upozornil Jan Dohnal. „Stavíme domovský stadion pro Baník, ale předpokládáme, že na něm bude hrát i reprezentace, že to bude jakési další národní fotbalové centrum.“

Nejprestižnější beachvolejbalový turnaj světové série se v Ostravě koná od roku 2018. A pod vyhaslými vysokými pecemi bude nejméně v následujících třech letech. Termín příštího ročníku zatím není potvrzený, ale měl by být jako obvykle na přelomu května a června.

„Je to jedna z největších akcí, která se v tomto směru koná nejen v Moravskoslezském kraji, ale v celé České republice, takže její podpora mi přijde zcela přirozená,“ uvedl hejtman Bělica.

Ocel, písek, potlesk a komplimenty. Plážový volejbal v Ostravě je stále hit

„V beachvolejbalové světové sérii žádný větší turnaj být nemůže,“ konstatoval Jan Dohnal.

Rozpočet turnaje je kolem 40 milionů korun, přičemž ročně kraj přispěje částkou 5,5 milionu korun a město šesti miliony.

„To, že tady turnaj J&T Banka Ostrava Beach Pro bude až do roku 2028, tedy do konce dalšího olympijského cyklu, je ohromná pocta,“ řekl ředitel turnaje Martin Duka. „Podpora kraje a města je pro nás závazek, protože jsme pořádáním této akce nasadili laťku vysoko. “

O tom svědčí hodnocení Mezinárodní volejbalové federace FIVB, v němž se ostravský turnaj pravidelně objevuje mezi třemi nejlepšími na světě.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kamion narazil do protihlukové zdi, skla padala na auta jedoucí po dálnici

Kamion na sjezdu ze silnice I/68 narazil do protihlukové stěny. Padající kusy...

Dálnice D48 na Frýdecko-Místecku byla zhruba pět hodin neprůjezdná po dopolední nehodě, při které kamion po smyku na dálničním sjezdu narazil do protihlukové stěny a ta se zřítila na dálnici. O...

Ultras Baníku rasisticky uráželi romské děti z Mongaguá, pomohli těžkooděnci

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Návrat romských dětí z ostravského a jihlavského fotbalového klubu Mongaguá z turnaje v Děčíně se změnil v horor. Rasisticky je měli v Praze na hlavním vlakovém nádraží urážet někteří z ultras Baníku...

V Opavě se jezdí přes nový most, má odolat stoleté vodě. Starý zničily povodně

Slavnostní otevření mostu v Ratibořské ulici v Opavě. Původní most v centru...

Silničáři slavnostně v neděli odpoledne uvedli do provozu nový most přes řeku Opavu na frekventované tepně města v Ratibořské ulici. Ten starý zničily loňské zářijové povodně. „Pro Opavu je to...

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Mrazivá zpověď z vlaku: Byli to fanoušci ďábla. Na Baník se Romové bojí

Jaroslav Horvath, zakladatel fotbalové Mongaguá Ostrava, se svými svěřenci.

Když trenér malých romských fotbalistů z ostravského klubu Mongaguá líčí jejich cestu vlakem spolu s rowdies Baníku, mrazí z toho. Jejich rasistické urážky a hyenismus přišel zrovna v době, kdy se...

Nové Bazaly, hala i prestižní turnaj. Kraj s Ostravou si miliony pomohou ve sportu

Vítězný návrh se od ostatních projektů v soutěži odlišoval svým tvarem, řešením...

Moderní hala pro míčové sporty by měla sportovcům v Ostravě sloužit od roku 2029. O rok později by se fotbalisté Baníku Ostrava mohli stěhovat na Nové Bazaly. A i v dalších třech letech se v Dolních...

30. listopadu 2025  7:24

Ostrava - Dukla 3:1. Baník zlomil prokletí, po pěti porážkách v lize zvítězil

Trenér Baníku Tomáš Galásek objímá střelce Michala Kohúta.

Pět ligových zápasů čekali fotbalisté Baníku Ostrava nejen na bod, ale také na vstřelený gól. V sobotu mizérii prolomili, na domácím hřišti porazili Duklu Praha jasně 3:1, postupně se trefili...

29. listopadu 2025  14:52,  aktualizováno  17:49

Zlín - Karviná 1:3. Hosté vyhráli počtvrté z posledních pěti zápasů a jsou teď čtvrtí

Sebastian Boháč z Karviné (vlevo) a Lukáš Bartošák ze Zlína svádí vzdušný...

Kromě výbuchu s Libercem zažívají karvinští fotbalisté po trenérské výměně tuze povedené týdny. V sobotu svoji formu demonstrovali i na půdě Zlína, kde po gólech Krčíka, Samka a Boháče zvítězili 3:1....

29. listopadu 2025  14:51,  aktualizováno  17:25

Nevšední osudy. Výstava o knihovnictví v místní části Opavy přináší příběhy lidí, spolků i obce

Knihovnice Ivana Zedková a výstava Kylešovické knihovny

Neobyčejný příběh knihoven v Kylešovicích, opavské městské části a někdejší samostatné obci, mapuje nová výstava v tamní pobočce Knihovny Petra Bezruče. Složité počátky, kdy české knihovnictví čelilo...

29. listopadu 2025  6:38

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

28. listopadu 2025  16:50,  aktualizováno  21:18

Další krok k přehradě v Nových Heřminovech. Ministerstvo vydalo souhlasné stanovisko

Následky loňských povodní jsou na mnoha místech Nových Heřminov stále hodně...

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) v pátek vydalo souhlasné jednotné environmentální stanovisko pro stavbu přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku. Stavba má zajistit protipovodňovou ochranu...

28. listopadu 2025  18:40

Rozbité podlahy, vlhké zdi. V Krnově nemají byty po povodní stále opravené

Klášter minoritů s kostelem Narození Panny Marie v Krnově

Vlhkost ve zdech a podlahách ani více než rok po povodni neumožňuje opravit všechny vyplavené byty v Krnově. Jejich nájemníci zůstávají v náhradních prostorách. Problém se týká i bytových jednotek s...

28. listopadu 2025  15:33

Pro vařiče pervitinu si přišla zásahovka. Mohli vyrobit až 23 kilogramů drogy

Krajští kriminalisté ze severomoravského Toxi týmu rozkryli rozsáhlou výrobu a...

Moravskoslezští kriminalisté zadrželi a obvinili tříčlennou skupinu výrobců a distributorů pervitinu. Muži ve věku od 40 do 56 let podle policie v posledních několika měsících vyrobili či z...

28. listopadu 2025  13:36

Bezdomovci mají v Ostravě na výběr z více míst, kde mohou přenocovat v teple

Z kdysi slavné ostravské Stodolní ulice postupně mizí kluby i hosté. Místo nich...

Výrazný nárůst počtu klientů zaznamenal ostravský azylový dům Adelante, který skýtá možnost přespání lidem bez domova. Je jedním ze subjektů zapojených do sítě sociální pomoci, takzvaného zimního...

28. listopadu 2025  11:24

Toxiny i mikroplasty. Sníh neolizujte, hrozí otrava, varují zdravotníci

Ilustrační snímek

Varování před olizováním, natož ochutnáváním sněhu neberte na lehkou váhu. Pokud neposlechnete, zaděláváte si na zdravotní potíže. Tak varují zdravotníci a hygienici z Ostravy, kteří si udělali...

28. listopadu 2025  6:16

Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší
Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší

Fénování s malými dětmi často končí slzami. Smoosh však přináší novinku v podobě dětského bezdrátového fénu, který slibuje, že celou večerní rutinu...

Proti aktivistům asi už s policií. Ostravský obvod zvažuje zákrok na Bedřišce

Šestý den protestu v ostravských Mariánských Horách v osadě Bedřiška, kde...

Ostravský obvod Mariánské Hory a Hulváky zřejmě příští týden požádá policii o zákrok proti aktivistům bránícím demolici domů na Bedřišce. Podporovatelé osady opakovaně obsazují střechu posledního...

27. listopadu 2025  17:50,  aktualizováno  18:36

Jedenáct sezon v jednom švýcarském klubu. Ale už končím, řekla blokařka Holásková

Kateřina Holásková (vpravo) sleduje míč, který letí nad sítí.

V české extralize volejbalistka Kateřina Holásková během sedmi let prošla Libercem, Šternberkem a Olomoucí. Zato ve Švýcarsku je od roku 2015 věrná jedinému klubu – Kanti Schaffhausen. Někdejší...

27. listopadu 2025  14:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.