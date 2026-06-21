Nová Ves patřila při povodních v roce 2024 k nejpostiženějším částem města a tamní kritická místa stále nejsou zabezpečená.
Problematická je například protipovodňová zeď za ulicí U Hrůbků. V době kulminace ji voda přesahovala o šedesát centimetrů.
Hasiči s dobrovolníky tehdy úsek navýšili třemi řadami pytlů s pískem. „Město nyní zafinancuje protipovodňové zábrany, které zvýší hráz o sedmdesát centimetrů. Pokud Povodí Odry místo později upraví, dají se zábrany použít kdekoliv jinde,“ vysvětlil náměstek primátora Aleš Boháč.
Dřevěná výztuž do podchodu
Dalším kritickým místem byl podchod pod železniční tratí mezi Svinovem a hlavním nádražím, kterým voda pronikla do severní části Nové Vsi a zdevastovala ji.
„Do doby finálního řešení v podobě nového podchodu, který je v plánu v souvislosti s vysokorychlostní tratí, pomůže dřevěná výztuž doplněná o speciální protipovodňovou plachtu,“ líčil Boháč.
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Tlak vody plachtu přitlačí ke stěně a zamezí průtoku vody. „Plachtu necháváme udělat na míru, aby správně fungovala,“ doplnil starosta Nové Vsi Tomáš Lefner.
Ostrava investuje do protipovodňové výbavy miliony korun. Dobrovolní hasiči obdrželi například plavidla, vesty a jiné věci pro práci ve vodě za devět milionů. Městská policie dostane nové drony, které pomohou zmapovat území ohrožená nejen vodou.
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26. září 2024