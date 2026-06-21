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Poučení z povodní. Novou Ves pomůže ochránit také speciální plachta

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  12:27
Protipovodňové zábrany či speciální plachta pomohou ochránit nejproblematičtější místa ostravské Nové Vsi při případných záplavách. Vedení Ostravy obvodu nakoupí protipovodňový materiál za 680 tisíc korun.
Zatopená ostravská část Nová Ves (16. září 2024)

Zatopená ostravská část Nová Ves (16. září 2024) | foto: Petr Sznapka, ČTK

Podchod pod železniční tratí pomůže nově chránit dřevěná výztuž doplněná o...
Zaplavená ostravská část Nová Ves (18. září 2024)
Čerpání vody ze zaplavené ostravské části Nová Ves (18. září 2024)
Lucie Návratová na zahradě před svým domem v poničené ostravské části Nová Ves....
9 fotografií

Nová Ves patřila při povodních v roce 2024 k nejpostiženějším částem města a tamní kritická místa stále nejsou zabezpečená.

Problematická je například protipovodňová zeď za ulicí U Hrůbků. V době kulminace ji voda přesahovala o šedesát centimetrů.

Hasiči s dobrovolníky tehdy úsek navýšili třemi řadami pytlů s pískem. „Město nyní zafinancuje protipovodňové zábrany, které zvýší hráz o sedmdesát centimetrů. Pokud Povodí Odry místo později upraví, dají se zábrany použít kdekoliv jinde,“ vysvětlil náměstek primátora Aleš Boháč.

Dřevěná výztuž do podchodu

Dalším kritickým místem byl podchod pod železniční tratí mezi Svinovem a hlavním nádražím, kterým voda pronikla do severní části Nové Vsi a zdevastovala ji.

Podchod pod železniční tratí pomůže nově chránit dřevěná výztuž doplněná o speciální protipovodňovou plachtu. Tu případný povodňový tlak přitlačí ke stěně a zamezí vodě v průtoku. (15. června 2026)
Zaplavená ostravská část Nová Ves (18. září 2024)
Čerpání vody ze zaplavené ostravské části Nová Ves (18. září 2024)
Lucie Návratová na zahradě před svým domem v poničené ostravské části Nová Ves. Povodeň lokalitu zdevastovala. (24. září 2024)
9 fotografií

„Do doby finálního řešení v podobě nového podchodu, který je v plánu v souvislosti s vysokorychlostní tratí, pomůže dřevěná výztuž doplněná o speciální protipovodňovou plachtu,“ líčil Boháč.

V pasti zátopové oblasti. Odejít odsud není reálné, říkají lidé zasažení povodněmi

Tlak vody plachtu přitlačí ke stěně a zamezí průtoku vody. „Plachtu necháváme udělat na míru, aby správně fungovala,“ doplnil starosta Nové Vsi Tomáš Lefner.

Ostrava investuje do protipovodňové výbavy miliony korun. Dobrovolní hasiči obdrželi například plavidla, vesty a jiné věci pro práci ve vodě za devět milionů. Městská policie dostane nové drony, které pomohou zmapovat území ohrožená nejen vodou.

26. září 2024

Povodně 2024

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