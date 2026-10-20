Ostrava fotbalová. Město postaví moderní tréninkový areál v Nové Vsi

Zástupci kraje a města o tom podepsali memorandum. „Cílem je vytvořit kvalitní zázemí pro celoroční a celodenní trénink hlavně mládežnických kategorií,“ uvedl ostravský primátor Jan Dohnal. Zdůraznil, že v posledních letech mnohá fotbalová hřiště na území města zanikla a ta zbývající nestačí.
Novoveský areál, který by měl sloužit sportovním oddílům z regionu, má také fungovat jako náhradní tréninkové místo v době připravované výstavby nového fotbalového stadionu na Bazalech ve Slezské Ostravě, který má město začít stavět kolem roku 2029.
„Tréninková plocha novoveského areálu zahrne několik oplocených fotbalových hřišť standardních rozměrů s umělým či přírodním trávníkem, včetně zavlažovacího systému,“ doplnil ostravský primátor.
Součástí celého projektu za zhruba 120 milionů korun budou výběhové zóny, rozcvičovací plochy, běžecká trať, tribuny a veškeré zázemí pro správce, sportovce, jejich rodiče i diváky pořádaných fotbalových utkání.
Jan Dohnal uvedl, že vhodné, dostatečně velké a ucelené pozemky město hledalo dlouho a rozhodnutí pro Novou Ves padlo přesto, že jde o zátopové území.
„Jsme si toho vědomi a v našem investičním záměru k tomu budeme přihlížet,“ sdělil Dohnal. Proto tam město podle něj nechce nějakou hlavní zděnou budovu. „Zvažujeme spíše kontejnerová řešení,“ dodal.
Fotbalové centrum vyroste na ploše více než 130 tisíc metrů čtverečních. Minimálně dvě hřiště budou disponovat osvětlením a montovanou tribunou pro diváky. Střídačky budou u každého hřiště.
Fotbalový tréninkový areál má vzniknout v sousedství Střední zahradnické školy v ostravském obvodu Nová Ves.
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