Azylový dům Nová šance v Ostravě-Koblově pomáhá už 25 let bývalým vězňům vrátit se do života. Jinde by možná azylový dům pro propuštěné vězně, jichž se většina lidí intuitivně bojí, tak dlouho nevydržel. Zařízení nyní vešlo ve známost díky návštěvě prezidenta Petra Pavla s manželkou Evou.