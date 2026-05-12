Spojka Dubiny s Hrabovou má zelenou, odvede tranzit z obytných částí Ostravy

  14:29
Očekávané silniční spojení mezi ostravskou Plzeňskou ulicí a Vratimovem získalo klíčové stavební povolení. Nová Krmelínská s délkou přes kilometr ulehčí přetíženým ulicím v Nové Bělé a Hrabůvce. Projekt, jehož součástí jsou i dva nové kruhové objezdy, má být dokončen do června 2028 a slibuje bezpečnější i plynulejší dopravu v těsné blízkosti průmyslové zóny.
Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová. | foto: Archiv MF DNES

Dlouhé roky plánované propojení mezi Plzeňskou ulicí v Ostravě a Vratimovem je opět blíž. Ostravský magistrát vydal stavební povolení pro silnici Nová Krmelínská, spojující Plzeňskou ulici až téměř k průmyslové zóně v Hrabové.

Následné propojení až k Vratimovu už existuje, Ostrava tak získá spojení, které ulehčí hlavně místním komunikacím v Nové Bělé a v Hrabůvce. K úplnému dokončení už bude scházet jen stavba několik set metrů dlouhé silnice napříč průmyslovou zónou.

„Nové propojení Dubiny, Hrabové a navazující průmyslové zóny pomůže odvést část tranzitní dopravy mimo hustě obydlené území a zlepší dopravní obslužnost celé lokality,“ komentovala důležitost stavby mluvčí radnice Ostravy-Jih Ilona Honusová.

Moravskoslezský kraj chce letos opravit nejméně osmdesát kilometrů silnic

„Pro obyvatele Ostravy je podstatné i zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, včetně návaznosti na MHD a cyklodopravu,“ dodala mluvčí.

Nová komunikace má být dlouhá zhruba 1,16 kilometru. Její součástí je i plánovaná okružní křižovatka na Plzeňské ulici nedaleko tramvajové smyčky, končí pak dalším novým kruhovým objezdem na Krmelínské poblíž průmyslové zóny v Hrabové.

Nový kruhový objezd na druhém konci plánované cesty propojí novou silnici s ulicemi Krmelínská a Prodloužená, výhledově pokračování směrem k průmyslové zóně v Hrabové pak dokončí průtah od Vratimova po Plzeňskou.

Stavební povolení, na jehož vydání upozornil web msstavby. cz, počítá s dokončením do června 2028 i se zkušebním provozem. Ten má trvat nejdéle tři roky, podmínkou je také zajištění měření hluku.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

