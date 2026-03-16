Ostravská Nová Huť letos sníží počet zaměstnanců, odejít může až 270 lidí

Podnik byl v minulých letech v insolvenčním řízení, propustil více než polovinu zaměstnanců a od loňska má nového majitele. Nyní zaměstnává okolo 2000 lidí.
„Společnost Nová Huť v současné době připravuje organizační změny, které reagují na aktuální vývoj v ocelářském odvětví a na potřebu přizpůsobit strukturu podniku jeho dalšímu fungování. V souvislosti s těmito změnami se v průběhu letošního roku počítá s optimalizací počtu pracovních míst, která bude probíhat napříč společností,“ uvedl mluvčí firmy Ivo Štěrba.
|
Na chystané propouštění upozornila jako první Česká televize.
Podnik donedávna fungoval pod názvem Liberty, majitelem byl britsko-indický podnikatel Sanjeev Gupta, před dvěma a půl lety se ale dostal do finančních potíží a v červnu roku 2024 na sebe podal insolvenční návrh.
Loni v říjnu převzala zkrachovalou huť společnost Nová Huť bývalého ministra Martina Peciny. Ten slíbil, že podnik bude pokračovat ve výrobě, ale připustil, že se nevyhne dalšímu propouštění.
Zároveň tehdy nový majitel a odbory dohodli kolektivní smlouvu platnou do roku 2028, s tím, že zaměstnancům vzrostou mzdy o dva tisíce korun. Nový majitel hodlá do výroby investovat desítky miliard korun, nevylučuje ani výstavbu elektrické vysoké pece.
|
1. října 2025