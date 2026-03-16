Ostravská Nová Huť letos sníží počet zaměstnanců, odejít může až 270 lidí

Autor: ,
  14:14
Ostravská společnost Nová Huť chce letos snížit počet zaměstnanců. Opatření se může dotknout až přibližně 270 lidí. Odborový předák Petr Slanina uvedl, že se odbory obávají toho, že by se v takovém případě musel některý z provozů odstavit.
Hutní společnost Liberty Ostrava podala nabídku na převzetí dodavatele energie...

Hutní společnost Liberty Ostrava podala nabídku na převzetí dodavatele energie Tameh Czech. Snaží se tak vyřešit krizi obou podniků, které jsou ekonomicky i technologicky provázané. Na fotografii je areál hutě. (25. února 2024) | foto: ČTK

Společnost Tameh dodává energie huti Liberty Ostrava. (7. února 2024)
Areál huti Liberty Ostrava
Válcovna plochých výrobků v areálu Liberty Ostrava je po zhruba roce opět v...
Areál huti Liberty Ostrava
Podnik byl v minulých letech v insolvenčním řízení, propustil více než polovinu zaměstnanců a od loňska má nového majitele. Nyní zaměstnává okolo 2000 lidí.

„Společnost Nová Huť v současné době připravuje organizační změny, které reagují na aktuální vývoj v ocelářském odvětví a na potřebu přizpůsobit strukturu podniku jeho dalšímu fungování. V souvislosti s těmito změnami se v průběhu letošního roku počítá s optimalizací počtu pracovních míst, která bude probíhat napříč společností,“ uvedl mluvčí firmy Ivo Štěrba.

Zkrachovalou ostravskou huť převzala firma exministra. Plánuje výrobu i propouštění

Na chystané propouštění upozornila jako první Česká televize.

Podnik donedávna fungoval pod názvem Liberty, majitelem byl britsko-indický podnikatel Sanjeev Gupta, před dvěma a půl lety se ale dostal do finančních potíží a v červnu roku 2024 na sebe podal insolvenční návrh.

Loni v říjnu převzala zkrachovalou huť společnost Nová Huť bývalého ministra Martina Peciny. Ten slíbil, že podnik bude pokračovat ve výrobě, ale připustil, že se nevyhne dalšímu propouštění.

Zároveň tehdy nový majitel a odbory dohodli kolektivní smlouvu platnou do roku 2028, s tím, že zaměstnancům vzrostou mzdy o dva tisíce korun. Nový majitel hodlá do výroby investovat desítky miliard korun, nevylučuje ani výstavbu elektrické vysoké pece.

1. října 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Student v Ostravě nedorazil domů z plesu, policisté ho našli mrtvého

Policisté pátrali v okolí Landeku po chlapci, který se v nevrátil z plesu. (15....

Okolí vrchu Landek v Ostravě-Petřkovicích pročesávali v neděli dopoledne policisté během pátrání po osmnáctiletém studentovi z Ostravy, který po pátečním plesu nedorazil domů. Po poledni oznámili, že...

Krajina na úpatí Beskyd se změnila, metrák trhaviny poslal k zemi věž dolu Staříč

Poslední vteřiny staříčské dominanty: stovky přihlížejících se sešly na...

Jedna z nejvýraznějších dominant pobeskydské krajiny, takzvaná skipová věž někdejšího dolu Staříč, ve středu navždy zmizela. Železobetonový gigant odstřelili minutu před 9. hodinou ráno. Výbuch...

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

V ostravské zoo straší „černí duchové“. Nožovky se tam rozmnožily jako nikde jinde v zemi

Nožovky jsou aktivní hlavně v noci. Protože mají slabý zrak, vyvinuly si...

Ostravská zoologická zahrada slaví unikátní chovatelský počin, který nemá v rámci České republiky ani na Slovensku obdoby. V pavilonu Malá Amazonie se jí podařilo přirozeně odchovat nožovky běločelé,...

Žloutenka jen tak neustoupí, varují z kraje, kde už nemoc zabila pět lidí

Jedním z projevů hepatitidy může být zežloutlé bělmo.

Případů žloutenky v Moravskoslezském kraji, zejména pak v Ostravě, kde jsou měsíčně registrovány desítky případů, neubývá. A podle lékařů i hygieniků se ani „nemoc špinavých rukou“ jen tak neztratí....

16. března 2026  11:53

Když jsme jako první zavedli platbu kartou, i Praha zírala, vzpomíná šéf krajské dopravy

Aleš Stejskal vedl bezmála28let společnost Koordinátor ODIS, která v...

Po téměř nepřetržitých 28 letech odchází do důchodu dlouholetý jednatel společnosti Koordinátor ODIS (KODIS) Aleš Stejskal. Firma se zabývá zajišťováním veřejné dopravy na území Moravskoslezského...

16. března 2026  5:51

Olomouc - Karviná 2:2, domácí po půli smazali manko, trefili se Šturm a Sejk

Karvinský gólman Vladimír Neuman rozehrává před Danijelem Šturmem z Olomouce.

První jarní bod slaví karvinští fotbalisté. V Olomouci ve 26. kole vedli o poločase 2:0 po trefách Ayaosiho se Štormanem, ale k vítězství utkání nedotáhli. Domácí po změně stran srovnali zásluhou...

15. března 2026  15:15,  aktualizováno  18:13

Student v Ostravě nedorazil domů z plesu, policisté ho našli mrtvého

Policisté pátrali v okolí Landeku po chlapci, který se v nevrátil z plesu. (15....

Okolí vrchu Landek v Ostravě-Petřkovicích pročesávali v neděli dopoledne policisté během pátrání po osmnáctiletém studentovi z Ostravy, který po pátečním plesu nedorazil domů. Po poledni oznámili, že...

15. března 2026  11:47,  aktualizováno  15:47

V ostravské zoo straší „černí duchové“. Nožovky se tam rozmnožily jako nikde jinde v zemi

Nožovky jsou aktivní hlavně v noci. Protože mají slabý zrak, vyvinuly si...

Ostravská zoologická zahrada slaví unikátní chovatelský počin, který nemá v rámci České republiky ani na Slovensku obdoby. V pavilonu Malá Amazonie se jí podařilo přirozeně odchovat nožovky běločelé,...

15. března 2026  14:45

Prakticky i extravagantně. Krnovskou vilu opanovala svatební móda, šaty mají i sto let

Ty nejstarší. Svatební módu mapuje výstava Svatba jako řemen od dob...

Nebyly bílé a nevěstu zahalovaly od hlavy až k patě. Více než sto let staré svatební šaty včetně snímku ženy, jež se v nich vdávala, mohou lidé obdivovat v krnovské Flemmichově vile. A s nimi na tři...

15. března 2026  7:08

Hradec - Baník 1:0, úspěšná odveta za vyřazení v poháru, rozhodl Mihálik

Jeden z tvrdých hlavičkových soubojů v utkání Hradec (černá) - Ostrava.

Fotbalisté Hradce Králové porazili ve 26. ligovém kole ostravský Baník 1:0 a vrátili soupeři nedávné vyřazení z domácího poháru. O jedinou trefu se postaral v 61. minutě Mihálik.

14. března 2026  17:15

Ostravské stopy: Gestapáci tátu tloukli celé hodiny holemi, vzpomíná Opěla

Vladimír Opěla je významnou postavou filmového archivnictví. (9. března 2026)

Emeritní ředitel Národního filmového archivu v Praze Vladimír Opěla patří k žijícím legendám archivnictví. Jeho zásluhou se uchovaly tisíce kilometrů filmového pásu. Uznání si získal nejen na domácí...

14. března 2026  16:55

Druhý gól v prodloužení za sebou? Věřil jsem si, přiznal Kovařčík. A teď Hradec

Richard Nedomlel a Ondřej Kovařčík se radují z gólu Ocelářů.

Trpělivost, vytrvalost i sílu prokázali hokejoví Oceláři Třinec v předkole play off extraligy. Olomoučany sice vyřadili 3:0 na zápasy, ale pokaždé vyhráli jen o gól, dvakrát navíc v prodloužení... Ve...

14. března 2026  12:30

Orlici někdo provrtal broky, přesto vyvedla mladé. Teď Toničku zabila sokyně

Orlice Tonička zemřela po souboji s jinou samicí orla skalního, která ji chtěla...

Dvakrát už mohla být orlice Tonička mrtvá. Poprvé, když přišla na svět jako mladší mládě z páru, protože u orlů skalních je zvykem, že starší sourozenec zabije mladšího. Podruhé, když ji před...

14. března 2026  8:27

Čas bez rodiny mi nikdo nevrátí, štkal obžalovaný za novou zabijáckou drogu

Policisté zlikvidovali první laboratoř na výrobu drogy klefedronu

Deset, osm a šest let vězení uložil v pátek odpoledne Krajský soud v Ostravě třem obžalovaným z výroby syntetické a velmi nebezpečné drogy klefedron. Nejvyšší trest obdržel údajný šéf bandy. Když...

13. března 2026  17:27

Mladík vyhrožoval spolužákům vystřílením, vyvázl však bez trestu

Zbraň, kterou se zastřelil zrazený a zraněný odbojář Karel Pulec poté, co hodil...

Státní zástupce pozastavil trestní stíhání sedmnáctiletého studenta ostravské střední školy, který loni na jaře vyhrožoval svým spolužákům, že je vystřílí. Opavští kriminalisté ho obvinili z...

13. března 2026  15:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.