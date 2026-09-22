Jedné z těžkých překážek plánu na pořízení nové elektrické pece se zbavili v Nové huti Ostrava. Krajský úřad Moravskoslezského kraje rozhodl, že nástupce zkrachovalé Liberty Ostrava nemusí se záměrem projít celým procesem posuzování vlivů na životní prostředí EIA.
„Rozhodnutí krajského úřadu je významným krokem v přípravě projektu elektrické obloukové pece. Znamená, že záměr nemusí absolvovat plný proces EIA, a umožňuje tak pokračovat v přípravě projektu,“ konstatoval mluvčí Nové huti Ivo Štěrba.
Pro projekt, jehož náklady mohou dosáhnout až 17 miliard korun, je to důležitý posun. Zdaleka ale ne poslední. Nová huť stále nemá definitivně rozhodnuto o samotné investici ani uzavřený výběr dodavatele. Klíčové bude především financování.
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O něm by mohlo být jasno už během října. Generální ředitel Nové huti na konci července uvedl, že definitivní rozhodnutí o elektrické peci očekává právě v tomto měsíci. Jisté to ale stále není. „Ne všechno postupuje úplně hladce,“ připustil tehdy Strouhal.
Pokud projekt firma uskuteční, počítala v té době se spuštěním pece v roce 2029.
Celkové náklady projektu Nová huť odhaduje na 17 miliard korun. Nejde jen o samotnou pec, ale také o infrastrukturu a modernizaci navazujících válcoven.
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Financování musí firma zajistit mimo jiné prostřednictvím bank a kapitálu vlastníků.
Podle Radka Strouhala firma kvůli tomu jedná s Evropskou investiční bankou, Světovou bankou i komerčními bankami a počítá také s možností zapojení kapitálu vlastníků. Bankám chce mimo jiné doložit zlepšení hospodaření po převzetí huti.
Vysoké napětí z Nošovic
Stejně důležitou podmínkou je dostatečný přívod elektřiny. Zdroj přímo v huti po krachu Tamehu pro pec použitelný není, firma proto připravuje nové vedení velmi vysokého napětí z Nošovic. To musí být hotové nejpozději při plánovaném spuštění pece.
Nyní je příprava vedení stále ve fázi dokumentace. „V současnosti probíhá příprava dokumentace potřebné pro připojení k síti velmi vysokého napětí,“ uvedl mluvčí Nové huti.
Konkrétní harmonogram firma zatím nezveřejnila. A nejasný je zatím i případný termín stavby nebo spuštění pece.
„Na harmonogramu projektu nyní pracujeme s ohledem na další navazující kroky. Konkrétní termín zahájení výstavby ani termín zahájení výroby oceli v nové peci proto v tuto chvíli nechceme předjímat,“ zmínil Štěrba.
Nová elektrická oblouková pec má huti vrátit vlastní výrobu oceli. Podle dokumentace EIA má mít kapacitu až 1,75 milionu tun oceli ročně a umožnit využívat jako vsázku až sto procent ocelového šrotu. Firma v dubnu zahájila výběrové řízení na dodavatele pece o kapacitě jedné tavby 200 tun.
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Ani toto řízení zatím uzavřené není. „V tuto chvíli ještě nejsme ve fázi, kdy bychom mohli zveřejnit konkrétní informace o výsledku výběrového řízení,“ sdělil Štěrba s tím, že firma výsledek oznámí až po definitivním rozhodnutí.
Nová huť hlavní závod právně převzala na konci září 2025, poté co insolvenční soud schválil prodej někdejší Liberty Ostrava. Za hlavní závod a koksovnu zaplatily společnosti spojené s novým vlastníkem celkem 3,01 miliardy korun.