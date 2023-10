Zástupci hutě před odbory nadále mlží, zaměstnancům ale zatím firma platí

V podstatě doslova a do písmene se vyplnily tehdejší obavy odborářů, podle nichž novému majiteli o budoucnost firmy až tolik nejde. „Už podruhé bylo odloženo smluvené jednání o situaci ve firmě, informace se tak dozvídáme jen velice složitě,“ konstatoval ve čtvrtek odpoledne odborový předák huti Petr Slanina.

Situace ve společnosti je přitom na pováženou. Výroba téměř stojí, úspory mateřská firma z účtů odčerpala už dávno a stále více dodavatelů si stěžuje na nesplácení faktur. „Neoficiálně se od nejrůznějších dodavatelů dozvídáme, že jim Liberty neplatí. Nikdo to ale z obav, že by nedostali zaplaceno vůbec, nechce říct otevřeně. Ty firmy jsou v klinči, mají i existenční problémy,“ konstatoval Roman Ďurčo, předseda Odborového svazu Kovo.

To potvrzují i zástupci ministerstva financí. „Již po několik měsíců vnímáme informace, že společnost Liberty Ostrava opožděně platí svým dodavatelům. Tato situace je znepokojující,“ potvrdila informace Miluše Trefancová z ministerstva průmyslu a obchodu. „Nemůžeme ale zasahovat do výkonu činností, které mají ryze soukromoprávní charakter, což se týká kromě jiného jimi uzavíraných závazkových vztahů a jejich plnění,“ dodala.

Podle všeho všichni čekají, kdo se ozve jako první, a spustí tím pomyslnou insolvenční lavinu. Na dotaz, jaká je současná finanční situace podniku, zástupci Liberty Ostrava odpověděli jen nepřímo. „Nadále plníme závazky vůči svým klíčovým zákazníkům, platíme své zaměstnance jako obvykle a co nejefektivněji řídíme platby svým dodavatelům,“ konstatovala na přímý dotaz mluvčí Liberty Ostrava Kateřina Zajíčková.

Konec by ohrozil další firmy

A podobně mlhavě komentovala i další dotaz na platby dodavatelům. „Optimalizujeme zásoby našich surovin tak, aby odpovídaly našemu výrobnímu plánu a byly v souladu s poptávkou a situací na trhu, a mohli jsme tak uchovat co největší objem hotovosti,“ řekla.

Vysoká pec by měla být podle plánu spuštěna do 14 dnů, zvolený způsob utlumení výroby jinou variantu bez nákladů v řádu stamilionů korun neumožňuje.

Případný konec výroby železa a oceli by silně ohrozil nejen celou huť, ale i další firmy. „Na šest tisíc současných zaměstnanců Liberty připadá 20 tisíc dalších v návazných firmách,“ varuje Roman Ďurčo. „Management nám při jednání minulý týden slíbil, že do příštího týdne vytvoří krizový plán tak, aby huť mohla splácet své závazky. Ale máme obavy, že vše spěje k jinému konci.“

Co by se stalo, pokud by se Liberty Ostrava dostala do ještě horší situace, k čemuž už podle všeho mnoho neschází? Na to si většina oslovených netroufá odpovědět. „I nadále prověřujeme řadu provozních a komerčních možností, jak efektivně zvládnout současnou situaci,“ komentovala mluvčí Liberty Ostrava dotaz, jak chce firma situaci řešit. Pomoci může jen mateřská firma. Ta se ale nachází v podobných nesnázích jako její ostravská dcera.