Osada čítající jen něco málo přes dvě stovky lidí žije poklidně. Jedno pohostinství, autobusová zastávka, fotbalové hřiště i polorozpadlé stavby bývalého zemědělského družstva. A zámek s unikátní přírodou okolo řeky Odry. To je Nová Horka, místní část Studénky. V úterý, v poslední březnový den také středobod české a slovenské politiky.
„Tady nic není. Jen ticho,“ konstatuje 62letý Roman Marek v místní hospodě. Přidává se hospodská Zdeňka, více ze svého jména nechce prozradit. „Žijí tady hodní lidé. A všude je něco,“ mávne rukou.
„Když už budou Babiš s Ficem podepisovat spolupráci, mohli by se domluvit, aby na území Československa platili čeští a slovenští řidiči méně než jiní.“