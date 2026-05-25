Nová cyklostezka končí v půlce cesty, cyklisté musejí na zbylém úseku riskovat

Darek Štalmach
  8:47
Slavnostní otevření nové čtyřkilometrové cyklostezky z Trojanovic na Novojičínsku do horského sedla Pindula za 131 milionů korun provázely úsměvy politiků, ale i tvrdá realita. Navazující úsek směrem do Rožnova pod Radhoštěm totiž stále nestojí a cyklisté jsou na vrcholu nuceni najíždět na nebezpečnou a frekventovanou silnici první třídy.
Nově otevřený čtyřkilometrový úsek cyklostezky z Trojanovic do sedla Pindula. Na vrcholu jezdce čeká tvrdá realita: navazující úsek směrem do Rožnova se teprve dokončuje, a cyklisté tak v sedle musí pro pokračování sjet na frekventovanou hlavní silnici I/58. (22. května 2026) | foto: Darek Štalmach, MF DNES

Dva hejtmani, hned několik starostů a další hosté se zúčastnili pátečního slavnostního otevření cyklostezky vedoucí z Trojanovic do horského sedla Pindula mezi Frenštátem pod Radhoštěm a Rožnovem pod Radhoštěm.

Případní nedočkaví cyklisté na kolech nedorazili. Neměli důvod, polovina cyklostezky, směrem dolů do Rožnova, totiž stále nestojí. Pokud dnes cyklisté vyjedou na Pinduli, nezbývá jim, než najet na frekventovanou, nepříliš širokou silnici I/58, spojující obě města.

Při slavnostním zahájení stavby se přitom projekt prezentoval jako společné propojení obou krajů. Připomíná to i základní kámen se jmény obou hejtmanů. Ve chvíli, kdy přišla řeč na to, kdy bude možné projet bezpečně až dolů do Rožnova, ale oba připomínali, že investory navazující části nejsou kraje, nýbrž obce.

„Ani jeden z nás není investorem, takže nejsme ti praví, kdo by měl říkat, kdy to bude hotové,“ uvedl zlínský hejtman Radim Holiš, který je zároveň radním Rožnova pod Radhoštěm.

Právě Rožnov má podle něj dokončit úsek, který cyklistům umožní pokračovat z Pinduly dál na valašskou stranu bez nutnosti využít hlavní silnici. Podle Holiše se příprava zdržela kvůli složitému technickému řešení i majetkovým poměrům.

„V tom spodním úseku nám ten trychtýř, který tam vytváří hlavní cesta, neumožňuje udělat cyklostezku jinak než ji kouskem přidat k hlavní silnici. A to už znamená složitá jednání s vlastníkem komunikace, dodržení bezpečnostních limitů a podobně. Složité byly také majetkové poměry v horní části cyklostezky na rožnovské straně,“ vysvětlil hlavní důvody zdržení stavby Radim Holiš.

Je to dobrá stavba...

Moravskoslezský hejtman Josef Bělica připomněl, že podobně složitá byla i příprava na straně Trojanovic.

„Je to dobrá stavba, propojuje Moravskoslezský a Zlínský kraj. Věřím, že bude brzy dokončená až do Rožnova, aby cyklisté nemuseli využívat hlavní silnici. Majetkoprávní vztahy nebyly úplně jednoduché, stavby se připravovaly dlouho, takže je fajn, že už jsme ve finální fázi realizace,“ uvedl Bělica.

Trojanovice nyní otevřely hned tři navazující úseky cyklostezky, Solárka 1a, Solárka 1b a Pindula. Dohromady měří téměř čtyři kilometry. Asfaltová trasa začíná v centru obce pokračuje podél silnice k hrázi vodní nádrže Lubina a dále stoupá až do sedla Pindula.

Celý projekt je podle obce dosud její největší investiční akcí. „Nechtěli jsme zasahovat do zelených ploch, proto nám přišlo logické, vést cyklostezku podél již existující místní komunikace. I tak jsme ale s trasou procházeli komplikovaným terénem, přemosťovali jsme několik vodních toků, celkové investiční náklady tedy odpovídají vysoké náročnosti celé výstavby,“ vysvětlil Jiří Novotný, starosta Trojanovic.

Příprava trvala 10 let

Příprava stavby podle něj kvůli složitým majetkoprávním řízením trvala více než deset let, stavba začala v červenci 2024 a dokončena byla loni v září. Oficiální otevření obec odkládala do vydání kolaudačního rozhodnutí.

Investiční náklady všech tří trojanovických úseků dosáhly 131 milionů korun. Více než 110 milionů korun obec získala z Integrovaného regionálního operačního programu, dalších 12 milionů korun přidal Moravskoslezský kraj.

Součástí stavby je i krytá cykloodpočívka se servisní a nabíjecí stanicí u vodní nádrže Lubina, 14 parkovacích míst pro cyklisty, úprava parkování pro auta v sedle Pindula nebo solární terčíky zabudované v povrchu stezky.

Cena samotné části cyklostezky Pindula vyšla podle dodatku ke smlouvě na zhruba 27,9 milionu korun včetně DPH. Původní cena byla nižší, dodatek ji zvýšil mimo jiné kvůli úpravám podloží, odvodnění a změně množství betonu.

„Šílený provoz“

Cyklisté, kteří na konec nové cyklostezky nakonec přece jen dorazili, si její vybudování vesměs chválili. Připomínali hlavně to, že jízda mezi Frenštátem a Rožnovem po hlavní silnici není příjemná.

„Tady je provoz šílený,“ konstatoval realitu cyklista Josef Martiňák, který i ve svých 78 letech jezdí na Pindulu bočními cestami z Trojanovic pravidelně. Očekává, že po dokončení do Rožnova bude nová trasa hodně využívaná. „To bude perfektní věc,“ dodal.

Dokončení rožnovské části cyklostezky se podle zlínského hejtmana dá očekávat ještě o letošních prázdninách.

„V půlce roku by to mělo být hotovo,“ uvedl zlínský hejtman k navazujícímu rožnovskému úseku. Na doplňující otázku pak upřesnil, že oficiální otevření by mělo být koncem srpna.

