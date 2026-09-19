Do akce se zapojili asistenti přepravy Dopravního podniku Ostrava (DPO) a strážníci Městské policie Ostrava (MPO). „Konkrétně se je jednalo o deset asistentů přepravy a šest strážníků, kteří se rozdělili do týmů a kontrolovali tramvaje mezi zastávkami Náměstí Republiky – Hulváky,“ popsala mluvčí dopravce Tereza Šnoblová.
„Nejčastějším důvodem pro vyloučení cestujícího z přepravy byla tradičně jízda bez platného jízdního dokladu, asistenti evidovali i dvanáct vyloučení za obtěžující jízdu pod vlivem alkoholu,“ přiblížil Daniel Morys, předseda představenstva a generální ředitel Dopravního podniku Ostrava.
„Vedle kontrol asistentů investujeme i do technologií, naše vozy jsou vybaveny kamerami se záznamem. Cestujícím garantují nejen vyšší ochranu, ale slouží i jako účinná prevence a důkazní materiál při řešení incidentů,“ upozornil ředitel.
Podle Šnoblové má dopravní podnik v současnosti devadesát zaměstnanců, kteří dohlížejí na fungování ve vozech MHD.
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„Polovinu z nich tvoří revizoři a druhou asistenti přepravy. Asistenti přepravy zvyšují kvalitu přepravy cestujících, zejména přispívají k bezpečí a pořádku ve vozidlech, informují, pomáhají cestujícím třeba i s nákupem jízdného, nepokutují je,“ upozornila mluvčí.
Asistent přepravy je funkce, která v ostravském DPO funguje přes osm let. „Nejsou přítomni jen při mimořádných nočních bezpečnostních akcích, ale pohybují se ve vozech v rámci svých pravidelných směn,“ uvedla Šnoblová.
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