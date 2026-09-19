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Černé pasažéry a opilce překvapil zátah. Čekali na ně strážníci i asistenti přepravy

Dalibor Maňas
  6:10
Pracovníci ostravského dopravního podniku a městští strážníci provedli o...

Pracovníci ostravského dopravního podniku a městští strážníci provedli o víkendu 12. a 13. září 2026 noční kontrolu v tramvajích v centru Ostravy, Mariánských Horách a Hulvákách. | foto: Dopravní podnik Ostrava

Téměř každý desátý člověk jezdí po Ostravě hromadnou dopravou bez zaplacení....
Téměř každý desátý člověk jezdí po Ostravě hromadnou dopravou bez zaplacení....
Téměř každý desátý člověk jezdí po Ostravě hromadnou dopravou bez zaplacení....
Téměř každý desátý člověk jezdí po Ostravě hromadnou dopravou bez zaplacení....
6 fotografií
Pracovníci ostravského dopravního podniku a městští strážníci provedli minulý víkend noční kontrolní akce na tramvajových linkách v centru Ostravy, Mariánských Horách a Hulvákách. Prošli celkem 72 spojů a zkontrolovali přes 1 380 cestujících. Při akci narazili na 230 lidí, které z dopravy vyloučili.

Do akce se zapojili asistenti přepravy Dopravního podniku Ostrava (DPO) a strážníci Městské policie Ostrava (MPO). „Konkrétně se je jednalo o deset asistentů přepravy a šest strážníků, kteří se rozdělili do týmů a kontrolovali tramvaje mezi zastávkami Náměstí Republiky – Hulváky,“ popsala mluvčí dopravce Tereza Šnoblová.

„Nejčastějším důvodem pro vyloučení cestujícího z přepravy byla tradičně jízda bez platného jízdního dokladu, asistenti evidovali i dvanáct vyloučení za obtěžující jízdu pod vlivem alkoholu,“ přiblížil Daniel Morys, předseda představenstva a generální ředitel Dopravního podniku Ostrava.

Pracovníci ostravského dopravního podniku a městští strážníci provedli o víkendu 12. a 13. září 2026 noční kontrolu v tramvajích v centru Ostravy, Mariánských Horách a Hulvákách.
Téměř každý desátý člověk jezdí po Ostravě hromadnou dopravou bez zaplacení. Vyplývá to z výsledků kontrol a potvrdil to i dubnový noční zátah na černé pasažéry.
Téměř každý desátý člověk jezdí po Ostravě hromadnou dopravou bez zaplacení. Vyplývá to z výsledků kontrol a potvrdil to i dubnový noční zátah na černé pasažéry.
Téměř každý desátý člověk jezdí po Ostravě hromadnou dopravou bez zaplacení. Vyplývá to z výsledků kontrol a potvrdil to i dubnový noční zátah na černé pasažéry.
6 fotografií

„Vedle kontrol asistentů investujeme i do technologií, naše vozy jsou vybaveny kamerami se záznamem. Cestujícím garantují nejen vyšší ochranu, ale slouží i jako účinná prevence a důkazní materiál při řešení incidentů,“ upozornil ředitel.

Podle Šnoblové má dopravní podnik v současnosti devadesát zaměstnanců, kteří dohlížejí na fungování ve vozech MHD.

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„Polovinu z nich tvoří revizoři a druhou asistenti přepravy. Asistenti přepravy zvyšují kvalitu přepravy cestujících, zejména přispívají k bezpečí a pořádku ve vozidlech, informují, pomáhají cestujícím třeba i s nákupem jízdného, nepokutují je,“ upozornila mluvčí.

Asistent přepravy je funkce, která v ostravském DPO funguje přes osm let. „Nejsou přítomni jen při mimořádných nočních bezpečnostních akcích, ale pohybují se ve vozech v rámci svých pravidelných směn,“ uvedla Šnoblová.

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