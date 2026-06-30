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Zběsilá noční honička s policií, řidič ve slepé ulici převrátil auto na bok

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  11:49
Z Orlové přes Rychvald až do Ostravy se v noci vysokou rychlostí řítil devětadvacetiletý šofér, aby ujel před policií. Měl totiž zakázáno řídit. V Ostravě ale najel do slepé ulice a na jejím konci převrátil auto do příkopu. Hrozí mu až dva roky za mřížemi.

Za autem, které jelo z Orlové směrem na Ostravu, vyrazili policisté krajské speciální pořádkové jednotky ve čtvrtek 18. června na základě oznámení, podle kterého měl vůz řídit muž se zákazem řízení. Rutinní noční výjezd se ale změnil v divokou honičku.

Řidič totiž na majáky a světelný nápis STOP POLICIE zareagoval sešlápnutím plynu a snažil se jakýmkoliv způsobem ujet. „Vysokou rychlostí se řítil přes Rychvald a dojel až do Ostravy,“ popsala policejní mluvčí Nikol Bočková.

Ujíždějící řidič nezvládl vyhnout se závoře

V Ostravě ale šofér vjel do slepé ulice, na jejímž konci byla závora. „Chtěl se jí vyhnout, a tak s vozidlem sjel mimo komunikaci do příkopu. Příkop byl poměrně hluboký a vozidlo se převrátilo na bok,“ uvedla Bočková.

Když policisté k havarovanému autu přiběhli, řidič na ně koukal přes okénko. „Dále již spolupracoval,“ dodala mluvčí.

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Šofér před hlídkou ujížděl, protože měl zákaz řízení všech motorových vozidel. „Dechová zkouška byla negativní a orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek na místě odmítl,“ doplnila Bočková.

Teď se muž zpovídá z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a v případě prokázání viny mu hrozí až dva roky za mřížemi.

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