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Při nehodě auta s táborníky u Brušperku zemřela čtrnáctiletá dívka

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  14:14

Tři týmy záchranářů i vrtulník přistál u tragické nehody u Brušperku na Frýdecko-Místecku. (22. červenec 2026) | foto: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje

Při tragické dopravní nehodě u Brušperku na Frýdecko-Místecku zemřela ve středu v noci čtrnáctiletá dívka, která byla účastnicí dětského tábora pořádaného spolkem Sarkander. Osobní automobil řízený třiadvacetiletou řidičkou skončil v příkopu, přičemž ona i další dvě nezletilé spolujezdkyně utrpěly lehčí zranění.

O nehodě informovala policejní mluvčí Eva Michalíková. „Soustrast rodině vyjádřil olomoucký arcibiskup Josef Nuzík s tím, že spolek i arcibiskupství poskytují policii plnou součinnost při vyšetřování,“ uvedla.

Tábor totiž pořádá spolek Sarkander, který spolupracuje s Arcibiskupstvím olomouckým.

Nehoda se stala okolo 23:00 na silnici třetí třídy. „Na základě dosud zjištěných informací měla řidička osobního vozidla jedoucí ve směru od Brušperku do Trnávky z dosud nezjištěných důvodů dostat smyk a automobilem vyjet mimo komunikaci do silničního příkopu. Následky dopravní nehody byly fatální, nezletilá spolujezdkyně utrpěla zranění neslučitelné se životem,“ uvedla Michalíková.

Podle informací ČTK šlo o čtrnáctiletou dívku. „Řidička a další dvě nezletilé spolujezdkyně byly zdravotníky převezeny s lehkými zraněními do nemocnice. U řidičky byla provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu s negativním výsledkem. Dále byl u ní vyžádán odběr biologického materiálu,“ doplnila mluvčí.

Dívce už záchranáři nedokázali pomoct

U nehody zasahovaly tři týmy ZZS MSK. „Operační středisko převzalo informaci o události na silnici mezi obcemi Brušperk a Trnávka ve středu 22. července před třiadvacátou hodinou. Na místo ihned vyjely pozemní týmy ze stanovišť Frýdek-Místek a Mošnov, k noční misi vzlétl také vrtulník LZS z Ostravy,“ popsal mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.

„Záchranáři již nemohli pomoci čtrnáctileté dívce, která zůstala zaklíněná ve zdemolovaném vozidle. Utrpěla poranění, kterým podlehla bezprostředně po nehodě,“ potvrdil Humpl.

Zraněny byly dvě stejně staré dívky a třiadvacetiletá žena. „Všechny byly při vědomí a mimo ohrožení života. Prvotní lékařské vyšetření u nich ukázalo poranění končetin, u jedné navíc podezření na poranění páteře. Záchranáři jim poskytli přednemocniční neodkladnou péči a poté zajistili transport do Fakultní nemocnice Ostrava,“ popsal mluvčí.

„V souvislosti s tragickou nehodou byly k zásahu aktivovány také dvě interventky Krajského zdravotnického intervenčního týmu,“ řekl Lukáš Humpl.

Arcibiskupství: Vedoucí tábora prošla školením

Arcibiskupství olomoucké v pátek uvedlo, že vedení tábora a zástupci spolku i arcibiskupství poskytují policii potřebnou součinnost.

„Vedení spolku zároveň ujišťuje, že hlavní vedoucí tábora prošla řádným školením, jehož součástí je i bezpečnost práce při práci s dětmi a mládeží, a obdržela osvědčení o absolvování náležité odborné přípravy k výkonu funkce hlavní táborové vedoucí,“ uvedlo arcibiskupství ve svém prohlášení.

„S ohledem na soukromí rodiny zemřelé i na průběh aktuálně vedeného prověřování souvisejících skutečností nebudou zástupci arcibiskupství ani spolku v tuto chvíli sdělovat žádné další informace,“ stojí dále v prohlášení.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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