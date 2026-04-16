Nezaměstnanost mírně klesla, Karvinsko však stále vede celostátní žebříček

Nástup sezonních prací v březnu snížil počet lidí bez práce v Moravskoslezském kraji na 55 240, výraznějšímu poklesu však zabránilo útlumové propouštění v OKD. Přestože firem nabízejících volná místa přibývá, regionální podíl nezaměstnaných ve výši sedmi procent zůstává výrazně nad celorepublikovým průměrem.
Počet lidí bez práce stále ovlivňovalo například hromadné propouštění v OKD spojené s ukončením těžby. | foto: Adolf Horsinka, MAFRA

Konec zimy a pozvolný nástup sezonních prací se opět projevil ve statistikách úřadů práce v rámci Moravskoslezského kraje. Pokles mohl být větší, počet lidí bez práce ale stále ovlivňovalo například hromadné propouštění v OKD, spojené s ukončením těžby a následným útlumem.

„Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě evidovala k 31. březnu 2026 celkem 55 240 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 628 nižší než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku byl vyšší o 6 274 osob,“ informoval o březnových statistikách Petr Prokop, ředitel Krajské pobočky Úřadu práce v Ostravě.

Lidí bez práce by mohlo ubývat i v dalších měsících, volných pracovních míst je opět více, celkem jich firmy napříč krajem v březnu nabízely 6 590.

„Během března jsme zaznamenali nárůst nahlášených volných pracovních míst o 459,“ vysvětlil ředitel krajské pobočky.

„Zaměstnavatelé v Moravskoslezském kraji měli nejčastěji zájem o montážní dělníky, svářeče, seřizovače, uklízeče a pomocníky, kuchaře, pomocné pracovníky ve výrobě, nástrojaře, obsluhu vysokozdvižných vozíků, ale i řidiče nákladních automobilů,“ doplnil.

Krajský podíl lidí bez práce zůstal stejně jako v únoru na sedmi procentech, celorepublikový průměr je o dva procentní body nižší.

Tři nad a tři pod průměrem

V rámci pěti sledovaných okresů a města Ostrava byly tři nad celorepublikovým průměrem, tři pod ním.

Bohužel Karvinsko s 10,4 procenty lidí bez zaměstnání, kde v březnu podíl ještě o desetinu stoupl, vévodí i celostátnímu žebříčku, Bruntál s 8,7 je třetí, Ostrava se 7,5 procenty devátá.

Lépe než celorepublikový průměr se drží tři zbývající okresy kraje, Nový Jičín se 4,9 procenta a Frýdek-Místek s Opavou, které mají ještě o desetinu méně.

