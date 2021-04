Růst počtu nezaměstnaných se zastavil, firmy hledají nové lidi

Na konci března hlásí pracovníci úřadů práce o 474 nezaměstnaných méně než koncem února.



„Ke konci března jsme evidovali 47 583 uchazečů o zaměstnání,“ přiblížila nejnovější statistiku nezaměstnanosti Vladana Purdeková, vedoucí oddělení zaměstnanosti Krajské pobočky Úřadu práce v Ostravě.

Oproti minulému měsíci je posun ve výsledku minimální. Ve srovnání s loňským březnem, prvním měsícem po začátku koronavirové pandemie v republice, je ale rozdíl stále markantní.



Purdeková dodala, že meziměsíčně byl počet nezaměstnaných o 474 nižší, ale ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je o 9 030 osob vyšší.

Jenže i přes výrazný meziroční rozdíl firmy v kraji často hledají nové zaměstnance jen velice těžce. Hlavně v případě technických profesí.

„Pracovníky do výroby nabíráme v podstatě neustále. Z důvodu nedostatku lokálních pracovníků již několik let naše týmy posilují pracovníci ze zahraničí,“ popsala situaci v kopřivnické společnosti Brose CZ mluvčí Kateřina Krumpochová.

A firmě nejde jen o méně kvalifikované zaměstnance. „Již dávno nejsme ‚montovna‘. V rámci Brose CZ máme také zákaznické týmy, které spolupracují s nejvýznamnějšími automobilkami. Poskytujeme rovněž podporu celé skupině Brose v oblasti IT, nákupu nebo controllingu. Pro všechny tyto týmy stále hledáme spolupracovníky,“ dodala Kateřina Krumpochová.

Obdobnou zkušenost se složitým hledáním nových zaměstnanců mají i v sousední kopřivnické automobilce Tatra.

„Zatím neregistrujeme, že by na trhu práce byl větší výběr v profesích, které poptáváme. Stále trvá nedostatek kvalifikovaných lidí do výroby i do konstrukce,“ vysvětlil mluvčí kopřivnické Tatry Andrej Čírtek.

Ve statistikách ještě nefigurují horníci

Do březnových statistik ještě stále nezasáhli horníci propouštění ze společnosti OKD. Velká část z nich byla, prakticky vzato, na konci března stále zaměstnaná ve státním podniku Diamo, kam byli přesunuti. Minulý měsíc většině z nich, propouštěných ve druhé vlně, ještě běžela výpovědní lhůta. Do statistik úřadů práce teprve zasáhnou.

Část z nich si už našla novou práci. „Nábor zaměstnanců probíhá průběžně, nyní jsme mimo jiné přijali například dvacet pět pracovníků z OKD,“ prozradila Barbora Černá Dvořáková, mluvčí společnosti Liberty Ostrava.

Tím hledání nových zaměstnanců ve firmě nekončí. „Stále potřebujeme obsadit několik desítek pozic ve výrobě. V současnosti hledáme například jeřábníky, elektrikáře, zámečníky, strojaře, nebo hutníky–oceláře,“ uvedla mluvčí Liberty.

Práci ve velké firmě mohou nalézt i lidé bez technické kvalifikace „Odborníky si umíme vychovat i sami, zájemci o práci mohou získat potřebnou kvalifikaci a profesní průkaz přímo u nás,“ dodala Barbora Černá Dvořáková.

Práci najdou i nekvalifikovaní

A kvalifikované i nekvalifikované lidi hledají rovněž ve společnosti Vítkovice Cylinders. „Odchody a příchody jsou zhruba vyrovnané. Odcházejí třeba lidé, u kterých během koronakrize upadla pracovní morálka,“ vysvětlila mluvčí firmy Eva Kijonková.

„Společnost přijímá převážně kvalifikované pracovníky. Pro nekvalifikované lidi přichází v úvahu práce u balení a expedice ocelových lahví,“ dodala. Snadný výběr mají při hledání práce hlavně technicky vzdělaní uchazeči.

Pro ty může být zajímavá například nabídka nošovické automobilky Hyundai. „Protože posilujeme naši roli ve vývoji nových modelů, nově nyní hledáme nad rámec obvyklých otevřených pozic procesní inženýry,“ řekl mluvčí společnosti Hyundai Petr Michník.

„Intenzivně jsme spolupracovali s našimi vývojovými centry v Koreji a Německu už dříve, nyní se na ale na přípravě nových modelů podílíme od fáze prvních výkresů. Do Nošovic tak postupně přecházejí vývojové činnosti se vztahem ke kvalitě a procesu sériové výroby vozu.“