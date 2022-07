Na Colours of Ostrava se pije z jednorázových kelímků, vyvolalo to bouři

„Dlouho jsme nad tím uvažovali, dopad na životní prostředí je pro nás velmi důležitý. Nakonec jsme se rozhodli pro nejlepší řešení a tím jsou právě jednorázové kelímky,“ říká Jiří Sedlák, promotér festivalu.

A podle něj je hlavní důvod pro toto řešení jednoduchý - obava před šířením nakažlivých nemocí.

„Použití těchto kelímků je i pod vlivem hygienických opatření, kdy se se naše společnost vzpamatovává z důsledků koronaviru a chceme zabránit jeho dalšímu šíření mezi lidmi,“ popsal Sedlák.

Dalším důvodem je podle něj fakt, že opakovaně použitelné kelímky by se vozily do myčky na příliš velkou vzdálenost. „To by životnímu prostředí taky moc nepomohlo,“ vysvětluje promotér.

Nakonec se tedy ve spolupráci s projektem Čistý festival, zaměřeným na recyklaci a třídění odpadu na festivalech, na Colours of Ostrava rozhodli pro recyklovatelné kelímky na jedno použití.

„Čistý festival je pro nás zárukou efektivní recyklace na krátkou vzdálenost, kdy víme, co se s kelímky stane. Navíc jsou již vyrobeny z recyklovaného materiálu RPET. Jsme tak součástí cirkulární ekonomiky, což je navíc podle pravidel směrnice Evropské unie, která závazně vstoupí v platnost od roku 2025. Naší návštěvníci jsou zároveň velmi svědomití a kelímky třídí do kontejnerů, „ uzavřel promotér.

Lidé na sociálních sítích ovšem zmiňují, že hodně je i takových návštěvníků, kteří se s třízením vůbec neobtěžují a kelímky hází rovnou pod sebe.

To ostatně dokládají i fotky pořízené přímo v areálu, kdy lidé mezi koncerty dvou hlavních hvězd čtvrtečního večera, tedy Franz Ferdinand a The Killers, procházeli mezi záplavou pohozených kelímků. Nutno ovšem přiznat, že těsně před začátkem koncertu Killers bylo na ploše před Českou spořitelnou Stage pečlivě uklizeno.