Lékař z Nemocnice AGEL Nový Jičín také upozorňuje, že vlivem současného životního stylu přibývá velké množství špatných návyků ohledně pohybových stereotypů.
V posledních letech přibývá pacientů s bolestí krční páteře ve věku 20 až 40 let. Je to nový fenomén?
Větší nárůst počtu těchto pacientů zaznamenáváme dominantně od covidových let. V podstatě od roku 2O21, kdy nastal velký boom ve využívání moderních technologií. Myslím tím třeba online výuky či virtuální setkávání kolektivů. Nadužívání moderních technologií v běžných denních činnostech totiž přináší i různé zdravotní problémy. Zatímco dříve se lidé setkávali v konferenčních místnostech, teď se přesouvají za obrazovky počítačů. A spousta z nich neví, jak u nich správně sedět, jak se pohybovat, a to přináší bolesti zad. Jedním z nejčastějších fenoménů je dnes takzvaná esemesková šíje.
To není věc, kterou můžeme vyléčit, my už můžeme jen zmírnit její dopady na každodenní život.