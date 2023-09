Invazi netopýrů zažívají i panelové domy, potrvá ještě několik dní

Takzvané netopýří zálety pravidelně začínají v půlce srpna. Právě městské byty, chalupy i jiná stavení jim mohou připadat jako vhodný úkryt. Dovnitř stavby jsou přitom schopni proniknout i oknem otevřeným na ventilačku.

„Netopýří návštěva může čítat i přes sto jedinců. Minulý rok v období srpna a září záchranné stranice pomohly dohromady třinácti stům netopýrů,“ upřesnil Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody.

Na území kraje se netopýří zálety nejčastěji týkají Havířova, Ostravy, Frýdku-Místku a okolí. Létající savci se však mohou dostat do domů i jinde.

„Zatím jsme měli jen jeden záchyt netopýrů, a to v Kopřivnici. Přibližně pětatřicet jich tam zalétlo do panelového domu, přičemž se schovali na chodbách a do různých zákoutí,“ informoval vedoucí záchranné stanice v Bartošovicích Petr Orel.

Odchycení netopýři putovali na několik dní do péče pracovníků záchranné stanice. „Nebyli zranění, takže se u nás jen trochu vzpamatovali a mohli zase ven,“ vysvětlil Orel s tím, že k podobným situacím dochází každoročně.

Jednoduchým řešením, jak se nevítané netopýří invazi vyhnout, je zavírání oken či pořízení sítí proti hmyzu.

„Zalétne-li netopýr do bytu, zhasněte, otevřete okno dokořán a opusťte místnost, aby nebyl ve stresu a měl možnost v klidu odletět,“ radí Petr Stýblo.

Případný odchyt doporučuje pouze v rukavicích. „Pokud si nevíte rady, neváhejte se telefonicky obrátit na záchrannou stanici,“ dodal ochránce.