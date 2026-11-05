Kde se o Evropské unii dozvědět více v Moravskoslezském kraji?
Lidé z Moravskoslezského kraje se mohou s dotazy o Evropské unii obrátit také na informační středisko Europe Direct Ostrava. Sídlí na Nové radnici a zdarma poskytuje informace o životě v EU, jejích politikách i programech.
Kromě odpovědí na dotazy pořádá také besedy, veřejné debaty a vzdělávací akce pro školy i širokou veřejnost. Jeho aktivity se neomezují jen na Ostravu, probíhají v celém Moravskoslezském kraji.
Do evropské debaty se můžete zapojit i z domova
Nápad, jak zlepšit život ve svém okolí, může vzniknout při cestě do práce, rozhovoru s přáteli nebo čtení zpráv. Jak ho ale dostat k lidem, kteří připravují evropské návrhy?
Jednou z možností je Platforma pro účast občanů na tvorbě politik EU. Evropská komise na ní otevírá témata, k nimž mohou lidé sdílet zkušenosti, předkládat podněty a diskutovat o návrzích ostatních. Aktuálně se řeší, jak posílit odolnost demokracie.
Platforma propojuje online diskuse, informace o evropských občanských panelech a přehled souvisejících akcí. Přispívat lze také česky. Díky automatickému překladu se lidé mohou zapojovat ve všech 24 úředních jazycích Evropské unie a diskutovat i s účastníky z jiných zemí.
Na možnosti účasti upozorňuje také druhá část kampaně Evropské komise Protect What Matters, která se zaměřuje na zapojení občanů do demokratického života. Prostor v ní dostávají účastníci minulých evropských občanských panelů, kteří sdílejí své zkušenosti s evropskou debatou.
Jak funguje online diskuse a občanský panel
Kde a jak se zapojit?
Veřejná online diskuse a evropský občanský panel jsou dvě propojené možnosti zapojení.
Do otevřené internetové debaty může přispívat kdokoli v EU. Zájemci sdílejí vlastní zkušenosti a návrhy, komentují příspěvky ostatních nebo jim vyjadřují podporu. Nemusejí být odborníky ani členy panelu. Podněty z této diskuse mohou přispět k jednání panelu i k další práci Evropské komise.
Samotné evropské občanské panely zpravidla sdružují 150 náhodně vybraných lidí ze všech 27 členských států. Účastníci se během několika setkání seznamují s tématem, porovnávají své zkušenosti a společně připravují doporučení pro Komisi. Pomáhají jim odborníci, moderátoři a tlumočníci. Do této skupiny se tedy veřejnost běžně nepřihlašuje prostřednictvím online diskuse.
Doporučení slouží jako podklad pro přípravu evropských politik. Jejich předání Komisi samo o sobě neznamená přijetí nových pravidel.
Nyní se řeší odolnost demokracie
Současný evropský občanský panel hledá odpověď na otázku, jak posílit odolnost demokracie. Tento pojem označuje schopnost demokratické společnosti zvládat hrozby a krize při zachování svobodných voleb, právního státu, základních práv a možnosti lidí účastnit se veřejného života.
Debata se proto netýká pouze fungování institucí. Zahrnuje také přístup ke spolehlivým informacím, mediální gramotnost, důvěru ve veřejnou diskusi nebo zkušenost občanů s tím, zda jejich názor někdo vyslyší. Panel navazuje na Evropský štít pro demokracii, který Komise představila v listopadu 2025.
První setkání 150 vybraných účastníků proběhlo od 18. do 20. září 2026 v Bruselu. Při druhém, online setkání od 16. do 18. října, začali připravovat první doporučení. Následovat bude závěrečné setkání od 20. do 22. listopadu v Bruselu, během něhož doporučení dokončí a předají Evropské komisi.
Veřejnost přitom nemusí zůstat jen u sledování panelu. Na platformě probíhá také doprovodná online diskuse o odolnosti demokracie. Podle zveřejněného harmonogramu anglické stránky je sběr online příspěvků plánován do prosince 2026, tedy i po říjnovém setkání panelu.
Debatu doplňují místní akce, také v Česku
Součástí platformy je i přehled doprovodných akcí. Setkání pořádaná občany, neziskovými organizacemi a partnerskými sítěmi mají rozšiřovat diskusi a přinášet do ní zkušenosti z jednotlivých zemí a regionů. Mohou mít podobu veřejné debaty, workshopu nebo místního občanského panelu. Podmínky účasti je potřeba ověřit u konkrétního pořadatele.
Mezi českými příklady uvedenými na platformě je brněnská akce věnovaná svobodě projevu, dezinformacím a občanským právům. Její program zahrnuje přednášku a moderovanou debatu s Janem Hořeňovským z Institutu H21 o tom, jak strach, nepravdivé informace a online platformy ovlivňují veřejnou diskusi.
Květnová akce „Protektorátní Budějovice“ zase propojila komentovanou procházku, filmovou projekci a historickou přednášku. Zkušenost okupace, propagandy a omezování občanských svobod vztáhla k současným otázkám ochrany demokracie a občanského zapojení.
Co přinesly předchozí panely?
Ve spolupráci s Evropskou komisí