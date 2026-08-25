„Dříve se to posílalo do plynu“. Romské studenty v Jeseníku zasypaly rasistické komentáře

Posměch, urážky a narážky na holokaust. Právě takové komentáře ve stovkách zaplavily příspěvek odkazující na 31. ročník vzdělávacího programu BARUVAS v Malé Morávce.
„Když se dívám na tu fotku, mám pocit, jako by mi někdo sahal do kapsy pro peněženku,“ píše jeden z uživatelů Facebooku. Jeho komentář nasbíral přes dvě stě lajků.
„Tak Jeseníky zmizí z mapy,“ uvádí další. Jiní uživatelé narážejí na krádeže peněženek, železných tyčí či měděných kabelů. Některé poznámky ale míří ještě dál a obsahují narážky na holokaust a deportace.
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„Já tě bodnu, já tě zabiju.“ Za rasistické útoky na Romy dostal muž dva roky vězení
Jeden z nejvíce lajkovaných komentářů například zmiňuje posílání lidí do plynu. „Dřív se to posílalo do plynu, dneska se to za naše prachy posílá do Jeseníků,“ posměšně píše uživatel Facebooku.
Terčem kritiky se však nestali pouze studenti. Někteří uživatelé problematizovali samotnou myšlenku vzdělávacího programu. „Prý studenti, většina je tam, páč je doma už zima,“ uvádí jeden z mnoha komentářů. Další zmiňovali sociální dávky, jiní program přirovnávali k „oboru sběračů kovů“.
V komentářích se však objevila i druhá strana, která nenávistné výroky rázně odsoudila. Pod mnohými příspěvky tak vznikly dlouhé, často i vulgární hádky.
Na vlnu nenávisti reagovala i samotná organizace ROMEA, která na ni původně upozornila. K případu se vyjádřil také manažer stipendijního programu ROMEA Štefan Balog. „Jsem rád, že se nás spousta lidí zastala a reagovala na komentáře, které jsou v některých případech protizákonné, a jsem rád, že naše justice si tyhle lidi najde. Nás ani studenty však tyto komentáře nezlomí! Jsme silní a víme, co chceme dělat. Studenty, kteří mají svůj cíl, nikdy nezastrašíte!“ uvedl.
Studijní program v Malé Morávce je týdenní akce, kterou v rámci svého stipendijního programu pořádá nezisková organizace ROMEA. Letošního ročníku se zúčastnilo 42 studentů, kteří se zde věnovali finanční gramotnosti či romské historii. Součástí programu je také práce s nenávistnými projevy na internetu.
Program funguje od roku 2016 a organizace uvádí, že je financován ze soukromých zdrojů. „Usilujeme o podporu romských studentů v jejich cestě za vzděláním. To z dlouhodobého hlediska znamená zvyšování společenské, politické a ekonomické síly Romů jakožto jednotlivců i jako představitelů romských komunit,“ uvádí ROMEA na svých stránkách.