Boj o nemovitosti loni pokračoval, ceny rostly závratně. Trh však už brzdí

Ceny nemovitostí i v minulém roce v regionu závratně rostly. V samotné Ostravě to za uplynulý rok bylo až o téměř 40 procent. Může za to přetrvávající převis poptávky nad nabídkou, ale i nízké úrokové sazby, které platily po většinu roku.

Zájem byl takový, že u žádaných nemovitostí se mezi zájemci licitovalo o cenu. Kupcem se stává ten, kdo nabídne nejvíce.

„Situace se oproti předchozím rokům příliš nezměnila. Zájem o nemovitosti je obrovský, ceny nadále rostou nebývalým tempem. Prodáváme teď například bungalov za 12 milionů korun, což by před třemi lety byla zcela neuvěřitelná cena. Dnes ji všichni berou jako normální,“ uvedl Kamil Kůs z ostravské společnosti Kaktus Reality.

„Nemovitosti se loni díky velkému zájmu prodávaly velice rychle. V Ostravě jejich cena podle statistik vzrostla za rok až o 38 procent,“ potvrdil Martin Knaga z realitní kanceláře Evropa.

„Nákupní apetit byl jeden z největších, který pamatuji ve své praxi od roku 2003. U bytů loni stoupla cena o 400 tisíc, u domů o milion,“ přiblížil situaci na Frýdecko-Místecku makléř Richard Kurko ze společnosti Kurko Reality.

Zájem je prakticky o veškerý druh nemovitostí, které se dostávají na trh. „Skvěle šly na odbyt byty, domy, pozemky, garáže, zahrady i chatky. Jiná situace je pouze na trhu s komerčními nemovitostmi, ten trochu zamrzl, a to i co se týče prodejů, tak i pronájmů,“ konstatoval Ondřej Veselý, jednatel 1. opavské realitky.

Garáže hojně i jako sklady

Žádané jsou například garáže. „Mnoho lidí je nekupuje k parkování aut, ale třeba malí živnostníci jako sklad. Loni jsme prodávali garáž v Českém Těšíně, byla tehdy jediná na trhu, zájemci o ni licitovali, cena díky tomu vzrostla o 200 procent,“ poznamenal Kamil Kůs.

Velký zájem je i o chaty. „Je to zřejmě i covidovou situací, kdy je nejistá možnost dovolené v zahraničí, lidé tak volí jistotu vlastní chaty,“ uvedl Kůs.

Dalším rostoucím trendem je velký podíl lidí, kteří kupují byty nikoli pro vlastní bydlení, ale jako investici. „Ze dvou třetin nákupů bytů se loni jednalo o investiční záměr za účelem pronájmu či nákupu do budoucna pro děti,“ popsal svou zkušenost Richard Kurko.

Budoucnost s otazníkem

Od půlky prosince začal podle něj růst cen nemovitostí zpomalovat: „Kvůli nárůstu hypotečních sazeb směrem ke čtyřem procentům a také kvůli nárůstu cen energií a inflaci nejsou prodávající již tak rozvášnění v cenotvorbě při prodeji, jak tomu bylo v průběhu zbytku loňska.“

Podle Martina Knagy ale bude rozjetý trh zpomalovat jen zvolna. „Teď dobíhají kupci, kteří měli z loňska zafixovaný výhodný hypotéční úrok oproti tomu, jaké jsou současné sazby, tedy okolo čtyř, čtyř a půl procenta. Stále ještě nakupují nemovitosti investoři, kteří mají dostatek hotovosti a chtějí ji nějak uložit. To může trvat až do půlky roku, pak uvidíme, jak se to bude dále vyvíjet,“ nastínil Knaga.

Projevit se může i změna hypotečních úroků u současných majitelů bytů. „Lidem, kterým bude končit fixace s nízkými úroky, mohou s novými sazbami a zvyšováním cen energií narůst platby tak, že už to nebudou zvládat a dostanou se do exekucí. Jejich nemovitosti se tak dostanou zpátky na trh. To je ale černý scénář, ke kterému, doufám, nedojde,“ uvedl novojičínský realitní makléř Martin Ščerba.