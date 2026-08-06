Městská nemocnice Odry se připravuje na zásadní přestavbu. Po jejím dokončení už tam nebude fungovat lůžková interna jako dosud. Nově ji nahradí oddělení následné péče.
Služby v současné podobě bude nemocnice poskytovat pouze do konce roku.
„V lednu pak začne rozsáhlá přestavba lůžkového oddělení. Z pokojů, které jsou dnes pětilůžkové, budou a dvoulůžkové s vlastním sociálním zázemím. Pacienty tak čeká přívětivější a komfortnější prostředí,“ popsal ředitel nemocnice Martin Šmaus.
Poslední větší rekonstrukce se dělala v 60. letech. „Stav lůžkového oddělení už neodpovídá současným standardům,“ doplnil Šmaus.
Po dobu oprav zůstanou v provozu všechna ambulantní pracoviště včetně laboratoře, rentgenu a ultrazvuku i dopravy.
„Uvažujeme, že péči ambulantních oddělení posílíme, například rozšířením ordinačních hodin. Navíc zprovozníme interní stacionář, který nahradí část práce interního oddělení,“ informoval Šmaus.
Nemocní půjdou do Bílovce
Uzavřena budou všechna lůžková pracoviště, část pacientů by se mohla po dobu oprav přestěhovat do bílovecké nemocnice.
„Máme kapacitu sto lůžek. V Bílovci bude pro naše pacienty vyhrazeno třicet lůžek, takže zbylých sedmdesát bude třeba rozmístit do jiných okolních nemocnic. Kam přesně, zatím nevíme,“ uvedl ředitel.
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S pacienty se do Bílovce přesune i potřebný zdravotnický personál, což umožní udržet známou péči i osobní přístup. Stěhování lůžkového oddělení je naplánováno na prosinec a začátek ledna.
Zrekonstruovaná lůžková část bude uvedena do provozu na začátku roku 2028. Bude ovšem fungovat pouze jako oddělení následné a dlouhodobé péče.
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Děje se tak na základě rozhodnutí Všeobecné zdravotní pojišťovny, která se před dvěma lety rozhodla ukončit smlouvu pro zdejší lůžkovou internu. Městu jako zřizovateli nemocnice se však podařilo vyjednat dvouletý odklad