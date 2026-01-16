Nemocnice začínají omezovat návštěvy, prudce rostou počty respiračních infekcí

Frýdecko-místecká nemocnice tento týden jako první v Moravskoslezském kraji omezila návštěvy. Důvodem je nepříznivá epidemiologická situace, prudce rostou počty nemocných akutními respiračními onemocněními, třeba chřipkou. Zpřísněná opatření platí i v nemocnicích v Opavě, Ostravě či Novém Jičíně.
Ve Frýdku-Místku jsou tak až do odvolání povoleny návštěvy pouze od 14 do 16 hodin, přijít smí nejvýše dvě osoby a musí používat respirátor třídy FFNP2 nebo KN 95.

Zpřísněná opatření vyhlásila i Slezská nemocnice v Opavě, která vyzvala, aby lidé návštěvy omezili jen na nejnutnější případy. Pokud je kontakt s pacientem nevyhnutelný, je nutné mít roušku nebo respirátor.

Infekcí bude letos víc, varují lékaři. Vracejí se staré a hrozí i nové nemoci

„Cílem opatření je minimalizovat riziko přenosu infekčních onemocnění,“ uvedl ředitel nemocnice Karel Siebert. K nošení roušky vyzývají své návštěvníky také nemocnice ve Vítkovicích a v Novém Jičíně.

Podle aktuálních čísel z krajské hygienické stanice v Ostravě minulý týden v kraji počet pacientů s akutními respiračními onemocněními výrazně narostl. Zatímco v předchozím týdnu bylo v regionu 1 475 případů na sto tisíc obyvatel, minulý týden už to bylo 2 058 případů na sto tisíc obyvatel.

Nejvyšší nemocnost je v okresech Frýdek-Místek a Opava, kde akutní respirační onemocnění mělo okolo 3 500 lidí na sto tisíc obyvatel.

