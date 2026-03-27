Maminky v Krnově sledují své novorozence přes tablet, díky kameře nad inkubátorem

„Maminka na zapůjčeném tabletu může online sledovat, jak se daří miminku. Kdykoliv uvidí ze svého lůžka, co její potomek právě dělá,“ představil technologickou novinku, kterou zatím nabízí jen několik nemocnic v zemi, mluvčí nemocnice František Kuba.
Virtuální kontakt maminky s novorozencem sice přímo nesouvisí se zajišťováním zdravotní péče, maminkám ale velmi pomáhá. S nápadem přišel manažer kvality nemocnice Josef Lhoťan, který na dětském a novorozeneckém oddělení zastává post vrchní sestry.
„Není to zatím běžné řešení, spíše nový trend. Smyslem této novinky je podporovat přirozené emoční vazby mezi miminkem a maminkou,“ vysvětlil Lhoťan.
Přímý kontakt žen a jejich dětí často znemožňuje například pooperační stav, kvůli kterému rodička zůstává na lůžku. Novorozenec, který potřebuje podporu inkubátoru, zase nemůže za ní.
„Inkubátor pro miminko tvoří chráněné prostředí bez výkyvů teplot a vlhkosti a tím jim pomáhá lépe se adaptovat,“ upřesnil Lhoťan.
Podle ředitele nemocnice Ladislava Václavce je pevná emoční vazba mezi rodičem a dítětem klíčová.
„V ideálním případě je novorozenec permanentně v přímém kontaktu s maminkou. Pokud to z nějakého důvodu není možné, tato forma vizuálního kontaktu přes kameru zmírňuje stres maminek odloučených od novorozence,“ uvedl Václavec.
Kamera, která miminko snímá, nepořizuje videozáznam. Také přenos obrazu je chráněný, aby záběry nemohl vidět nikdo nepovolaný.
„Online přenos obrazu funguje díky vlastní wifi, takže k němu nemá přístup nikdo jiný než maminka. Ta na záběrech uvidí pouze své miminko, případně ruce ošetřujícího personálu,“ dodal Kuba.